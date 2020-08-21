Далее в этом списке, по мнению специалистов, идет председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас.
На пятом месте - канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.
Шестой в этом списке генпрокурор Эвалдас Пашилис, седьмой - глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас, восьмой генкомиссар Ренатас Пожела, далее идет профессор Вильнюсского университета Эгидиюс Курис и представитель ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.
Политолог Института международных наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс объяснил высокую позицию Яунишкиса тем, что он был в центре внимания.
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