Далее в этом списке, по мнению специалистов, идет председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

На пятом месте - канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.

Шестой в этом списке генпрокурор Эвалдас Пашилис, седьмой - глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас, восьмой генкомиссар Ренатас Пожела, далее идет профессор Вильнюсского университета Эгидиюс Курис и представитель ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.

Политолог Института международных наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс объяснил высокую позицию Яунишкиса тем, что он был в центре внимания.