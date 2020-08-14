Эксперты считают, что самым влиятельным представителем шоу-бизнеса в Литве является исполнитель Андрюс Мамонтовас, а общество - телеведущего, шоу-мэна Арунаса Валинскаса. И те и другие втрое место отдают телеведущему и исполнителю Мариёнасу Микутавичюсу.

Эти трое представителей шоу-бизнеса входят в список практически каждый год, а далее идут новые яркие личности. Общество 4-м номером выбрало автора кулинарных книг Беату Никольсон (эксперты дали ей 10-е место).

Редактор журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас подчеркнул, что влиятельных представителей шоу-бизнеса часто незаслуженно "списывают", как людей, которые никак не влияют на государство.

"Так называемые акулы шоу-бизнеса правильно используют свое влияние. Поэтому не надо думать, что реально лишь влияние политиков и предпринимателей, а влияние других - бутафорское. Нет, оно настоящее. Оно нередко может изменить мышление других людей. Несмотря на то, что их называют людьми шоу-бизнеса, с ними считаются и политики, жаждущие привлечь их в свои партии", – сказал Сарафинас.

Список, за который проголосовали эксперты:

1. Андрюс Мамонтовас

2. Мариёнас Микутавичюс

3. Арунас Валинскас

4. Гарольдас Мацкявичюс

5. Альгис Раманаускас

6. Юргис Диджюлис

7. Юсте Арлаускайте (Jazzu)

8. Андрюс Ужкальнис

9. Видас Барейкис

10. Беата Никольсон

Список, за который проголосовало общество:

1. Арунас Валинскас

2. Мариёнас Микутавичюс

3. Андрюс Мамонтовас

4. Беата Никольсон

5. Дейвидас Звонкус

6. Агне Ягилавичюте

7. Видас Барейкис

8. Эгидиюс Драгунас

9. Юсте Арлаускайте (Jazzu)

10. Андрюс Ужкальнис