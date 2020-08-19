Журнал Reitingai по заказу портала Delfi 16 мая - 16 июня 2020 г. опросил представителей литовской элиты. В опросе участвовали 893 человека.

Результаты опроса показали, что самый влиятельный журналист Литвы, по мнению элиты - Якилайтис, ведущий передачи "В центре внимания на Delfi". На втором месте, как и в прошлом году, основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас. Третье место занимает гендиректор LRT Моника Гарбачаускайте-Будрене, четвертое – обозреватель Римвидас Валатка, на пятом – ведущая LRT и Laisvės TV Рита Милюте.

Далее следует главред Verslo žinios Роландас Барисас, представитель LRT Индре Макарайтите, обозреватель Lietuvos rytas Витаутас Бруверис, журналист LRT Немира Пумприцкайте, ведущий Žinių radijаs и Delfi TV Ауримас Переднис.

Мнение общества исследовала компания Spinter tyrimai. По данным опроса, лидер рейтинга – Андрюс Тапинас. На втором месте - Якилайтис.

Далее идут Валатка, Гарбачаускайте-Будрене, Милюте, ведущая телепередач на TV3 Аудре Кудабене, журналист Дайва Жеймите, Эдита Милдажите, Эгле Бучелите, Индре Макарайтите.