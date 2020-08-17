"Самые влиятельные в Литве 2020" – это уникальный проект портала Delfi, который проводят 6-й год подряд – опроса бывает два: специалистов и общества.

По словам главреда журнала Reitingai Гинтараса Сарафинаса, именно опрос, касающийся общественных деятелей, бывает самым неоднозначным.

Он заметил, что в этом году в этом опросе лидирующие места заняло немало священников - Довейка, Гинтарас Грушас, Альгирдас Толятас.

"Может, это результат коронавируса, может, что-то еще. Но прежде этого не было, вероятно, люди нуждались в каком-то подспорье, авторитете", – сказал Сарафинас.

Он заметил, что, по традиции, высокие места занимают политологи - Линас Кояла, Кястутис Гирнюс, Мажвидас Ястрамскис.

Взлет Григорян его не удивил: "Это неудивительно, если иметь в виду ее вклад в культуру и музыку".

Опрос специалистов-экспертов проводит журнал Reitingai. По данным этого опроса картина обстоит так:

1. Священник Ричардас Довейка

2. Альфредас Бумблаускас

3. Асмик Григорян

4. Линас Кояла

5. Оскарас Коршуновас

6. Гинтарас Грушас

7. Даля Ибелхауптайте

8. Кястутис Гирнюс

9. Альгирдас Толятас

10. Мажвидас Ястрамскис

Опрос общества, проведенный компанией Spinter tyrimai, показал, что первые три места в этом году заняли – Оскарас Коршуновас, Даля Ибелхауптайте и Альфредас Бумблаускас.

Глава Spinter tyrimai, социолог Игнас Зокас обратил внимание на то, что в эту группу входят общественные деятели и деятели культуры.

"Доминируют деятели культуры. Эти фамилии известны не только в Литве. Особенно ярким в этом году был скачок Григорян. Это связано с ее международной карьерой. Это настоящий перл Литвы, им надо гордиться", – сказал Зокас.

По данным этого опроса общественного мнения, самые влиятельные в Литве 2020:

1. Оскарас Коршуновас

2. Даля Ибелхауптайте

3. Альфредас Бумблаускас

4. Ричардас Довейка

5. Альгимантас Чекуолис

6. Роландас Казлас

7. Асмик Григорян

8. Донатас Каткус

9. Альгирдас Каушпедас

10. Линас Кояла