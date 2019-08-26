Согласно данным опроса журнала Reitingai, самые влиятельные общественные деятели, по мнению элиты, - эти историк Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас, на втором месте - священник Ричардас Довейка, на третьем - эксперт в сфере международных отношений глава Центра Восточно-европейских исследований Линас Кояла.

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагал Кояле место советника по внешней политике, однако Кояла решил остаться политологом.

На четвертом месте режиссер Даля Ибелхауптайте, на пятом - режиссер Оскарас Коршуновас, далее идет архиепископ Гинтарас Грушас.

В первую десятку самых влиятельных общественных деятелей также входят политолог Лаурас Белинис, психолог Аустея Ландсбергене, журналист Альгимантас Чекуолис и священник Альгирдас Толятас.

Опрос компании Spinter tyrimai показал, что общество считает самыми влиятельными других общественных деятелей. На первом месте журналист Чекуолис, на втором месте историк Бумблаускас, а на третьем – дирижер Донатас Каткус, далее идет режиссер Коршуновас. Н апятном месте священник Ричардас Довейка, на шестом - режиссер Ибелхауптайте, на седьмом - Роландас Казлас, на восьмом - Альгирдас Каушпедас, на девятом - Ландсбергене, на десятом - Гинтарас Грушас.