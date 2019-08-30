Портал DELFI уже пятый год проводит уникальный проект "Самые влиятельные в Литве 2019". Представляем вашему вниманию рейтинг спортсменов.

По мнению элиты самые влиятельные:

1. Арвидас Сабонис

2. Шарунас Ясикявичюс

3. Дайна Гудзяневичюте

4. Бенедиктас Ванагас

5. Виргилиюс Алекна

6. Рута Мейлутите

7. Йонас Валанчюнас

8. Ричардас Бяранкис

9. Лаура Асадаускайте-Заднепровскене

10. Миндаугас Билюс

По мнению общества самые влиятельные:

1. Арвидас Сабонис

2. Шарунас Ясикявичюс

3. Виргилиюс Алекна

4. Рута Мейлутите

5. Ричардас Бяранкис

6. Йонас Валанчюнас

7. Линас Клейза

8. Домантас Сабонис

9. Бенедиктас Ванагас

10. Миндаугас Кальнетис