Портал DELFI уже пятый год проводит уникальный проект "Самые влиятельные в Литве 2019". Представляем вашему вниманию рейтинг спортсменов.
По мнению элиты самые влиятельные:
1. Арвидас Сабонис
2. Шарунас Ясикявичюс
3. Дайна Гудзяневичюте
4. Бенедиктас Ванагас
5. Виргилиюс Алекна
6. Рута Мейлутите
7. Йонас Валанчюнас
8. Ричардас Бяранкис
9. Лаура Асадаускайте-Заднепровскене
10. Миндаугас Билюс
По мнению общества самые влиятельные:
1. Арвидас Сабонис
2. Шарунас Ясикявичюс
3. Виргилиюс Алекна
4. Рута Мейлутите
5. Ричардас Бяранкис
6. Йонас Валанчюнас
7. Линас Клейза
8. Домантас Сабонис
9. Бенедиктас Ванагас
10. Миндаугас Кальнетис
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