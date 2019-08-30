И элита и общество единогласно оценили самых влиятельных спортсменов в Литве. Лидер рейтинга самых влиятельных спортсменов - по-прежнему легендарный баскетболист Арвидас Сабонис. Как и в прошлом году, на втором месте тренер каунасского "Жальгирис" Шарунас Ясикявичюс. А вот третья позиция отличается.
Šarūnas Jasikevičius, Arvydas Sabonis, Rūta Meilutytė, Virgilijus Alekna
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Портал DELFI уже пятый год проводит уникальный проект "Самые влиятельные в Литве 2019". Представляем вашему вниманию рейтинг спортсменов.

По мнению элиты самые влиятельные:

1. Арвидас Сабонис
2. Шарунас Ясикявичюс
3. Дайна Гудзяневичюте
4. Бенедиктас Ванагас
5. Виргилиюс Алекна
6. Рута Мейлутите
7. Йонас Валанчюнас
8. Ричардас Бяранкис
9. Лаура Асадаускайте-Заднепровскене
10. Миндаугас Билюс

По мнению общества самые влиятельные:

1. Арвидас Сабонис
2. Шарунас Ясикявичюс
3. Виргилиюс Алекна
4. Рута Мейлутите
5. Ричардас Бяранкис
6. Йонас Валанчюнас
7. Линас Клейза
8. Домантас Сабонис
9. Бенедиктас Ванагас
10. Миндаугас Кальнетис

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