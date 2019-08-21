По данным опроса, проведенного журналом Reitingai, элита считает самым влиятельным Даргиса, далее идет президент MG Baltic Дарюс Моцкус, на третьем месте – экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.
Далее в десятку входят заместитель председателя правления Центробанка Литвы экономист Раймондас Куодис, главный акционер Vilniaus prekybа Нериюс Нумавичюс, председатель правления Hanner Арвидас Авулис, основатель GetJar Илья Лаурс, председатель правления Biotechpharma Владас-Альгирдас Бумялис, президент бизнес-конфедерации Валдас Суткус, глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.
По сравнению с данными за 2018 год, в этом рейтинге не осталось нынешнего президента Литвы Гитанаса Науседы, его место занял Суткус.
По мнению общества рейтинг самых влиятельных предпринимателей и экономистов должен выглядеть следующим образом:
Авулис,
Моцкус,
Даргис,
Мачюлис,
председатель правления Kauno grūdai Таутвидас Барштис,
владелец TonyBet и TonyResort Антанас Гуога,
Нумавичюс,
глава "Литовских железных дорог" Мантас Бартушка, „
глава группы компаний Vičiūnаi Шарунас Матийошайтис,
Арлаускас.
В этом рейтинге, по сравнению с прошлым годом не осталось Науседы, председателя правления Vikonda Йоланты Блажите, президента Литовского института свободного рынка Жильвинаса Шиленаса и Куодиса.
Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас заметил, что в этом году список фамилий, который был дан на выбор во время опроса общества, был несколько иным.
"А в целом, позиции устоялись. Предприниматели, занимающие первые места, лучше видны и лучше известны, они больше проявляют себя в публичном пространстве. Они не обязательно сильны в бизнесе", – сказал он.
Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас напомнил, что в этом году в опросе участвовало больше людей.
"Опрашивали респондентов не только в Вильнюсе и Каунасе, но и по всей Литве. Мы понимаем элиту в широком смысле. Опрашивали и чиновников, и политиков, и предпринимателей во всех 60 самоуправлениях. У мэров, директоров департаментов, крупных предпринимателей тоже есть свое мнение", – сказал он, заметив, что, возможно, поэтому позиция Суткуса улучшилась.
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