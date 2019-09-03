В прошлом году первую ступень рейтинга занимал Яунишкис, Василяускас был на втором месте, а Жалимас - на третьем.
Опрос элиты по заказу портала DELFI провел журнал Reitingai с 20 июня по 20 июля. В опросе участвовали 1013 человек – политиков, предпринимателей, экономистов, служащих, чиновников, общественных деятелей, представителей СМИ, спорта и шоу-бизнеса.
Весь список:
1. Витас Василяускас
2. Дайнщс Жалимас
3. Дарюс Яунишкис
4. Жидрунас Барткус
5. Диана Вилите
6. Эвалдас Пашилис
7. Эгидиюс Курис
8. Арунас Дулькис
9. Линас Пярнавас
10. Альгирдас Стончайтис
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