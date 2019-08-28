Результаты проекта DELFI "Самые влиятельные в Литве 2019" показали, что, по мнению литовской элиты, самые влиятельные в Литве:
1. Эдмундас Якилайтис
2. Андрюс Тапинас
3. Моника Гарбачаускайте-Будрене
4. Римвидас Валатка
5. Рита Милюте
6. Роландас Барисас
7. Витаутас Бруверис
8. Индре Макарайтите
9. Дайва Жеймите
10. Немира Пумприцкайте
По мнению общества, рейтинг самых влиятельных представителей СМИ выглядит так:
1. Эдмундас Якилайтис
2. Андрюс Тапинас
3. Римвидас Валатка
4. Рута Микялкевичюте
5. Рита Милюте
6. Аудре Кудабене
7. Индре Макарайтите
8. Моника Гарбачаускайте-Будрене
9. Дайва Жеймите
10. Немира Пумприцкайте
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