Пятый год подряд портал DELFI проводил исследование, которое показало, кто оказывает наибольшее влияние в нашем государстве и обществе – объявляем окончательный список "Самых влиятельных в 2019 году".
Įtakingiausi 2019. Bendras
© DELFI montažas

Цикл из семи частей помог выяснить, кто из политиков, предпринимателей, экономистов, служащих и чиновников, спортсменов, общественных деятелей, представителей СМИ и шоу-бизнеса является самым влиятельным в Литве.

После суммирования всех голосов элиты, пятерка самых влиятельных в этом году выглядит так:

1. Даля Грибаускайте (715)

2. Эдмундас Якилайтис (687)

3. Робертас Даргис (659)

4. Арвидас Сабонис (650)

5. Рамунас Карбаускис (579)

В первую десятку также вошли тренер Шарунас Ясикявичюс, премьер-министр Саулюс Сквернялис, журналист Андрюс Тапинас, президент Гитанас Науседа, и гендиректор ЛРТ Моника Гарбачаускайте-Будрене.

По сравнению с данными за прошлый год, позицию лидера сохранила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Вторым в прошлом году был Сабонис, третьим Ясикявичюс, далее шли премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и журналист Якилайтис.

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