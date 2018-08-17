По мнению общества, самый влиятельный человек в этой группе - исполнительница Юсте Арлаускайте-Jazzu. За ней следуют исполнители Андрюс Мамонтовас и Мариюс Микутавичюс. Между тем элита, которую опрашивал журнал Reitingai, считает самым влиятельным Микутавичюса, затем следует Мамонтовас и Харольдас Мацкявичюс. Интересно, что в списке, составленном по опросу общества, Мацкявичюс занимает только 49-е место.

Различается и позиция исполнителя Эгидиюса Драгунаса. Если в списке общества он занимает 4 место, то, по мнению элиты, он занимает 10-ю позицию. За ним в списке идет исполнительница Джордана Буткуте, актриса Юргита Юркуте, исполнитель Юргис Диджюлис, актриса и телеведущая Инга Янкаускайте, аккордеонист Мартинас Левицкис и журналист Эдита Милдажите.

В прошлом году общество назвало лидером Мамонтоваса, а элита - Микутавичюса. Самая большая перемена в списке, составленном по опросу общества, касается дизайнера Юозаса Статкявичюса. Опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai показал, что с 11 места (2017 г.) он упал на 46-е. Вероятно, это связано со скандалом, разразившимся в прошлом году.

DELFI писал, что в конце 2017 г. дизайнер дал интервью кремлевскому рупору "Спутник Литва", в котором нелицеприятно отозвался о Литве, хотя и сказал, что любит свою страну и старается работать только ради нее.

Представитель коммуникационного агентства Fabula Айдас Пуклявичюс сказал, что пока ты не являешься большой звездой, должен много работать ради известности. "Когда ты уже являешься достаточно большой звездой, твои прошлые дела работают за тебя и спрятаться от общества ты можешь только если полностью закроешься от внешнего мира. Я думаю, что Мариёнасу Микутавичюсу известности хватит на всю оставшуюся жизнь. Как и Андрюсу Мамонтовасу. Арлаускайте-Jazzu сейчас изменила стиль, начала работать с другим продюсером, и этого достаточно, чтобы люди заметили и оценили ее", – сказал специалист в сфере коммуникации.

Он заметил, что элита мягче отнеслась к Статкявичюсу, возможно, потому, что он делает отличные костюмы для оперы, а вот общество могло разозлиться из-за его разговоров. На вопрос, забываются ли скандалы, Пуклявичюс ответил, что все зависит от того, насколько серьезный был скандал, и от его целевой аудитории.

"Конечно, сейчас информационный фон активнее, поэтому люди быстро забывают, что было вчера. (...) Конечно, если долго и упорно создавать скандалы, удастся сделать имидж, имидж скандалиста. Но нет формулы, которая позволила бы определить, какого масштаба скандал поможет карьере, а какого нанесет ей вред. Если бы я знал, то писал бы об этом книги", - сказал Пуклявичюс.

"Все эти результаты опроса показывают фрагментарность внимания аудитории и живучесть стереотипов", – заметил он.

Эксклюзивный проект DELFI "Самые влиятельные в Литве" проводится ежегодно. Элита и общество выбирают самых влиятельных политиков, предпринимателей/экономистов, спортсменов и представителей поп-культуры, представителей СМИ, общественных деятелей и служащих/юристов. Затем все голоса суммируются и представляется окончательный список.

Список влиятельных по мнению элиты:

1. Мариюс Микутавичюс

2. Андрюс Мамонтовас

3. Харольдас Мацкявичюс

4. Арунас Валинскас

5. Юргис Диджюлис

6. Юсте Арлаускайте-Jazzu

7. Альгис Раманаускас

8. Агне Ягелавичюте

9. Андрюс Ужкальнис

10. Эгидиюс Драгунас

Список влиятельных по мнению общества:

1. Юсте Арлаускайте-Jazzu

2. Андрюс Мамонтовас

3. Мариюс Микутавичюс

4. Эгидиюс Драгунас

5. Джордана Буткуте

6. Юргита Юркуте

7. Юргис Диджюлис

8. Инга Янкаускайте

9. Мартинас Левицкис

10. Эдита Милдажите