Опрос элиты провел главный редактор журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас. Он сказал, что в этом году удалось опросить больше людей.

Первый список - это список самых влиятельных политиков Литвы. В этом году опрос преподнес немало сюрпризов – некоторые политики поднялись в рейтинге довольно высоко, однако представители некоторых партий утратили свои позиции.

По данным главы социологической компании Spinter tyrimai, которая проводила опрос общества, Игнаса Зокаса, в этом списке переплетается влияние разных уровней – людей, которые реально принимают решение, моральных лидеров и нескольких политиков, у которых есть харизма и имидж.

"Другие перемены, вероятно, связаны с большей или меньшей активностью в СМИ, свой след оставляют и активные заявления о предстоящих президентских выборах", – считает Зокас.

Один из самых больших сюрпризов этого списка – премьер-министр Саулюс Сквернялис утратил позицию лидера в глазах общества. По мнению экспертов Сквернялис попадает в первую тройку самых влиятельных политиков, однако общество считает, что влиятельнее чем он не только президент Даля Грибаускайте, но и экс-президент Валдас Адамкус, а также лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.

"Карбаускис - активный и принимающий реальные решения политик, он часто оказывается в эпицентре разных событий. Именно такая позиция в центре событий, внимания, плюс позиция лидера правящей партии, ясно показывает, что этот человек, у которого на сегодняшний день есть реальное влияние. (...) Сквернялис, занимающий практически самое видное место в стране, остается видимым, но в прошлом году в начале срока полномочий он, вероятно, больше старался позиционировать себя в общественном пространстве как нового лидера. Сегодня в этом нет необходимости", – считает Зокас.

Политолог университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис на вопрос, на самом ли деле Карбаускис влиятельнее Сквернялиса, ответил так:

"Карбаускис (...) в политическом плане, вероятно, влиятельнее, поскольку он по сути правит партией, партия больше подчиняется ему, а не Сквернялису. В данном случае Сквернялис даже изолирован от партии, тем более, что не является ее членом. Таким образом он сам зависит от партии, а не контролирует ее. Как бы там ни было, но если Карбаускис и партия отвернуться от Сквернялиса, не знаю, удержится ли он на посту премьер-министра", – считает политолог.

Между тем Сарафинас отметил, что люди из элиты больше акцентировали не положительное, а отрицательное влияние Карбаускиса.

"Но тем не менее, они не сомневаются, что влияние Карбаускиса огромное. Если говорить в процентах, то в прошлом году за Карбаускиса высказались 48% всех респондентов, а в этом 58%. (...) Люди согласны с тем, что его влияние огромное", – сказал он.

Элита выделила в лидеры списка Грибаускайте, Сквернялиса и Карбаускиса, за ними идут Витаутас Ландсбергис и экс-президент Адамкус, председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, экс-премьер Андрюс Кубилюс, глава МИД Линас Линкявичюс и экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

Мнение общества немного иное. В этом списке были первые четыре фамилии из списка элиты, а затем в нем появился экс-премьер Альгирдас Буткявичюс, европарламентарий Вилия Блинкявичюте и член СО-ХДЛ Ирена Дегутене - этих политиков в списке элиты не было.

Белинис сказал, что разница эта обусловлена тем, что общество оценивает влиятельность лидеров и партий по другим критериям.

"К примеру, по оценке экспертов, Буткявичюс занимает 23 место, а общество дало ему 7 место. Несмотря на критический взгляд экспертов и критику в адрес Буткявичюса, в обществе он популярен. Здесь кроются две проблемы: одна - эксперты игнорируют ценностные ориентиры общества, другая - общество относится к политикам и оценивает их, опираясь на другие критерии - популистски ориентированные, в которых нет какой-то ясности и конструктивности", – сказал DELFI политолог.

Список влиятельных по мнению элиты:

1. Даля Грибаускайте

2. Саулюс Сквернялис

3. Рамунас Карбаускис

4. Витаутас Ландсбергис

5. Валдас Адамкус

6. Габриэлюс Ландсбергис

7. Висвалдас Матийошайтис

8. Андрюс Кубилюс

9. Линас Линкявичюс

10. Ингрида Шимоните

Список влиятельных по мнению общества:

1. Даля Грибаускайте

2. Валдас Адамкус

3. Рамунас Карбаускис

4. Саулюс Сквернялис

5. Габриэлюс Ландсбергис

6. Витаутас Ландсбергис

7. Альгирдас Буткявичюс

8. Вилия Блинкявичюте

9. Висвалдас Матийошайтис

10. Ирена Дегутене