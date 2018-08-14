Далее в десятке – основной акционер Vilniaus prekybа Нериюс Нумавичюс, председатель правления Hanner Арвидас Авулис, старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис, экономист, заместитель председателя правления Центробанка Литвы Раймондас Куодис, основатель GetJar Илья Лаурс, председатель правления Biotechpharma Владас-Альгирдас Бумялис и глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

По сравнению с прошлым годом, фамилии в первой десятке повторяются: в прошлом году в первую тройку попали Даргис, Науседа и Моцкус.

По словам главреда журнала Reitingai Гинтараса Сарафинаса, эти лидеры списка оторвались от других очень серьезно.

Глава компании Spinter tyrimai Игнас Зокас отметил, что при оценке экономистов и предпринимателей, как и в прошлом году, было много людей, набравших похожее количество голосов.

"В прошлом году впереди был Даргис, в этом - Науседа, это, вероятно, можно связать с разговорами о том, что он возможно, станет кандидатом в президенты. Видно, логично, что если человек намеревается стать президентом, он не может не быть влиятельным. Другие фамилии наверху списка, это не обязательно фамилии людей, у которых большой бизнес или которые занимают высокий пост, просто это предприниматели и экономисты чаще выступающие с высказываниями в публичном пространстве", – сказал он.

По словам Сарафинаса, были респонденты, которые просили, чтобы в будущем появилась возможность разделять положительное и отрицательное влияние.

"Они говорили, я вижу, что влияние какого-то предпринимателя или политика велико, но оно необязательно положительное для государства. Если я скажу, что он влиятельный, он, возможно, станет этим гордиться, хотя на самом деле нечем", – сказал он.

"Еще один парадокс, наверное, связан с телевидением, поскольку, по мнению респондентов, главы банков не имеют никакого влияния – влиятельны только банковские экономисты. Это прекрасно иллюстрирует, что тех, кто "живет" в телевизоре, комментирует разные вопросы, люди считают авторитетами, независимо от того, поддерживают ли их мнение. Между тем главы банков, чье влияние на самом деле огромное, обществу кажутся невлиятельными", – удивлялся Сарафинас.

По его мнению, для выяснения реального положения стоит исследовать как экономистов и предпринимателей оценивают их коллеги.

Самые влиятельные по мнению элиты:

1. Робертас Даргис

2. Гитанас Науседа

3. Дарюс Моцкус

4. Нетиюс Нумавичюс

5. Арвидас Авулис

6. Нериюс Нумавичюс

7. Раймондас Куодис

8. Илья Лаурс

9. Владас Бумялис

10. Данас Арлаускас

Самые влиятельные по мнению общества:

1. Гитанас Науседа

2. Арвидас Авулис

3. Таутвидас Барштис

4. Робертас Даргис

5. Йоланта Блажите

6. Мантас Бартушка

7. Дарюс Моцкус

8. Нериюс Мачюлис

9. Жильвинас Шиленас

10. Раймондас Куодис