Портал DELFI организует проект "Самые влиятельные в Литве" уже 7-й год подряд. Итоговый список влиятельных появится 29 августа.
По данным журнала Reitingai, который проводил опрос представителей элиты, лидер рейтинга - глава Литовской федерации баскетбола (ЛФБ) Сабонис (604 балла).
Список влиятельных по мнению элиты:
1. Арвидас Сабонис
2. Шарунас Ясикявичюс
3. Рута Мейлутите
4. Виргилиюс Алекна
5. Дайна Гудзинявичюте
6. Бенедиктас Ванагас
7. Йонас Валанчюнас
8. Ричардас Беранкис
9. Владас Гарастас
10. Йонас Казлаускас
По мнению общества лидером списка также является Сабонис. Однако далее, по мнению общества, следуют Алекна и Мейлутите. Опрос общественного мнения провела компания Spinter tyrimai.
Список влиятельных по мнению общества:
1. Арвидас Сабонис
2. Виргилиюс Алекна
3. Рута Мейлутите
4. Шарунас Ясикявичюс
5. Дайна Гудзинявичюте
6. Ричардас Беранкис
7. Йонас Валанчюнас
8. Линас Клейза
9. Бенедиктас Ванагас
10. Жидрунас Савицкас
Борьба с электросамокатами в Литве займет несколько лет (2)
На улицах литовских городов растет число...
Дыхание осени на взморье: как выглядит жемчужина литовского взморья
Нидские дюны – жемчужина не только Неринги и Литвы, но и...
Из-за высказываний Титова о командире литовских партизан предлагается обратиться в суд (27)
Комиссия по импичменту члену горсовета Клайпеды...
Муж скончавшейся в больнице женщины обратился в прокуратуру (2)
23 августа супруг скончавшейся в вильнюсской больнице...
TOP новостей
Из-за высказываний Титова о командире литовских партизан предлагается обратиться в суд (27)
Комиссия по импичменту члену горсовета Клайпеды...
Ошибка ценою в гражданство? Семья из Украины доказывает родство с литовским партизаном (61)
Уроженку украинского Донецка Марину Бутюкову, которая...
Полиция готовится к сентябрю: будет проверять безопасность детей, наказывать за использование телефонов (11)
К началу сентября готовятся не только жители крупных...
Муж скончавшейся в больнице женщины обратился в прокуратуру (2)
23 августа супруг скончавшейся в вильнюсской больнице...
Эксперты пояснили рост цен на горючее: дело не только в ценах на нефть (23)
Годовой рост цен на горючее в Литве обусловлен...