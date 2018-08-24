Портал DELFI организует проект "Самые влиятельные в Литве" уже 7-й год подряд. Итоговый список влиятельных появится 29 августа.

По данным журнала Reitingai, который проводил опрос представителей элиты, лидер рейтинга - глава Литовской федерации баскетбола (ЛФБ) Сабонис (604 балла).

Список влиятельных по мнению элиты:

1. Арвидас Сабонис

2. Шарунас Ясикявичюс

3. Рута Мейлутите

4. Виргилиюс Алекна

5. Дайна Гудзинявичюте

6. Бенедиктас Ванагас

7. Йонас Валанчюнас

8. Ричардас Беранкис

9. Владас Гарастас

10. Йонас Казлаускас

По мнению общества лидером списка также является Сабонис. Однако далее, по мнению общества, следуют Алекна и Мейлутите. Опрос общественного мнения провела компания Spinter tyrimai.

Список влиятельных по мнению общества:

1. Арвидас Сабонис

2. Виргилиюс Алекна

3. Рута Мейлутите

4. Шарунас Ясикявичюс

5. Дайна Гудзинявичюте

6. Ричардас Беранкис

7. Йонас Валанчюнас

8. Линас Клейза

9. Бенедиктас Ванагас

10. Жидрунас Савицкас