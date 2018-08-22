На втором месте, по мнению элиты, генеральный директор LRT Моника Гарбачаускайте-Будрене, на третьем – Тапинас. Опрос проводил журнал Reitingai.

Опрос общественного мнения проводила компания Spinter tyrimai. По его данным, на первом месте - Тапинас, на втором - Рута Янутене, на третьем – Якилайтис.

Комментируя результаты опроса, эксперты отмечают общую тенденцию: те, кто заметнее, обычно и становятся самыми влиятельными, но это не всегда соответствует реальности.

"По сравнению с прошлым годом, в списке самых влиятельных журналистов особых перемен нет: многие фамилии повторяются как в опросе элиты, так и в опросе общества.

Однако в списке общества доминируют тележурналисты, редакторы или другие связанные с телевидением люди.

В списке элиты больше разнообразия: несмотря на то, что большинство - тоже тележурналисты и редакторы, здесь больше разнообразия и есть представители интернет-СМИ, радио и прессы.

Итак список показывает, что общество чем чаще видит человека, тем большим влиянием его наделяет. Элита же выделяет не только то, что видит по телевизору, но и учитывает, какую часть рынка занимает СМИ, каково влияние в политической коммуникации и т.д., поэтому такой список больше отвечает реальности", – сказал доцент Института журналистики ВУ Деймантас Ястрамскис.

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас прогнозирует, что такая тенденция не изменится и в будущем.

"Что касается журналистов, то в этом году сохраняется тенденция - в опросе общества видны лица, которые чаще показывают по телевидению, меньше внимания уделяют тем, кто занимается администрированием и остается за кадром, например, руководители телеканалов.

Поэтому на верхушке списка видим телезвезд или тех журналистов, которые много и целенаправленно работают и сами стали брендами, например, Римвидас Валатка. Я предполагаю, что так все и останется, и в опросе общества тележурналисты будут лидировать и в будущем", – сказал он.

Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас заметил, что рейтинг элиты отражает реальность точнее.

Самые влиятельные по мнению элиты:

1. Эдмундас Якилайтис

2. Моника Гарбачаускайте-Будрене

3. Андрюс Тапинас

4. Римвидас Валатка

5. Индре Макарайтите

6. Рита Милюте

7. Роландас Барисас

8. Витаутас Бруберис

9. Эдита Милдажите

10. Владимирас Лаучус

Самые влиятельные по мнению общества:

1. Андрюс Тапинас

2. Рута Янутене

3. Эдмундас Якилайтис

4. Рута Микялкявичюте

5. Римвидас Валатка

6. Эдита Милдажите

7. Аудре Кудабене

8. Альгимантас Чекуолис

9. Рита Милюте

10. Дайва Жеймите