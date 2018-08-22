На втором месте, по мнению элиты, генеральный директор LRT Моника Гарбачаускайте-Будрене, на третьем – Тапинас. Опрос проводил журнал Reitingai.
Опрос общественного мнения проводила компания Spinter tyrimai. По его данным, на первом месте - Тапинас, на втором - Рута Янутене, на третьем – Якилайтис.
Комментируя результаты опроса, эксперты отмечают общую тенденцию: те, кто заметнее, обычно и становятся самыми влиятельными, но это не всегда соответствует реальности.
"По сравнению с прошлым годом, в списке самых влиятельных журналистов особых перемен нет: многие фамилии повторяются как в опросе элиты, так и в опросе общества.
Однако в списке общества доминируют тележурналисты, редакторы или другие связанные с телевидением люди.
В списке элиты больше разнообразия: несмотря на то, что большинство - тоже тележурналисты и редакторы, здесь больше разнообразия и есть представители интернет-СМИ, радио и прессы.
Итак список показывает, что общество чем чаще видит человека, тем большим влиянием его наделяет. Элита же выделяет не только то, что видит по телевизору, но и учитывает, какую часть рынка занимает СМИ, каково влияние в политической коммуникации и т.д., поэтому такой список больше отвечает реальности", – сказал доцент Института журналистики ВУ Деймантас Ястрамскис.
Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас прогнозирует, что такая тенденция не изменится и в будущем.
"Что касается журналистов, то в этом году сохраняется тенденция - в опросе общества видны лица, которые чаще показывают по телевидению, меньше внимания уделяют тем, кто занимается администрированием и остается за кадром, например, руководители телеканалов.
Поэтому на верхушке списка видим телезвезд или тех журналистов, которые много и целенаправленно работают и сами стали брендами, например, Римвидас Валатка. Я предполагаю, что так все и останется, и в опросе общества тележурналисты будут лидировать и в будущем", – сказал он.
Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас заметил, что рейтинг элиты отражает реальность точнее.
Самые влиятельные по мнению элиты:
1. Эдмундас Якилайтис
2. Моника Гарбачаускайте-Будрене
3. Андрюс Тапинас
4. Римвидас Валатка
5. Индре Макарайтите
6. Рита Милюте
7. Роландас Барисас
8. Витаутас Бруберис
9. Эдита Милдажите
10. Владимирас Лаучус
Самые влиятельные по мнению общества:
1. Андрюс Тапинас
2. Рута Янутене
3. Эдмундас Якилайтис
4. Рута Микялкявичюте
5. Римвидас Валатка
6. Эдита Милдажите
7. Аудре Кудабене
8. Альгимантас Чекуолис
9. Рита Милюте
10. Дайва Жеймите
Самые влиятельные в Литве 2018: представители СМИ (3)
В оценке самых влиятельных журналистов Литвы мнение...
"Букет несвободы" у посольства России в Литве на сотый день голодовки Олега Сенцова (127)
Общероссийское сетевое движение "Открытая Россия" и...
Чековая лотерея вывела на свет значительную часть "теневых" доходов (5)
За первые 7 месяцев чековой лотереи в Литве , по...
В литовских городах раздавали арбузы, акция завершилась (5)
В Литве раздали последние бесплатные арбузы, однако...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве 2018: представители СМИ (3)
В оценке самых влиятельных журналистов Литвы мнение...
План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь (31)
Интерес литовских политиков у Вильнюсскому краю вырос...
У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены (11)
В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...
В престижном районе появятся новые квартиры, улучшится сообщение
Продолжается строительство проекта Antakalnio panorama на ул....