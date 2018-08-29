Позицию лидера сохранила президент Литвы Даля Грибаускайте, набравшая 700 голосов.
На втором месте остается лучший баскетболист Литвы всех времен Арвидас Сабонис - 604 голоса.
На третьем - также баскетболист, главный тренер каунасского "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс (591 голос). Далее в списке идут премьер-министр Саулюс Сквернялис, журналист Эдмундас Якилайтис, президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис и др.
В первой тройке - два спортсмена-баскетболиста.
По словам главного редактора журнала Reitingai Гинтараса Сарафинаса, они поднялись так высоко, поскольку "в спорте в Литве разбираются все", а Ясикявичюс поднялся на третье место, поскольку "он сделал чудо".
"Это общее мнение респондентов. Неважно, кто оценивал, предприниматель, политик, представитель СМИ или общественный деятель, но у всех мнение о Сабонисе и Ясикявичюсе поразительно похожее", – сказал Сарафинас.
По его словам, называя Самониса, Ясикявичюса или Руту Мейлутите, респонденты оценивают их роль в прославлении Литвы в мире.
"Спортсмены в этом году сотворили не одно чудо, а Сабонис уже много лет прославляет имя Литвы", – сказал Сарафинас.
1. Даля Грибаускайте
2. Арвидас Сабонис
3. Шарунас Ясикявичюс
4. Саулюс Сквернялис
5. Эдмундас Якилайтис
6. Робертас Даргис
7. Рамунас Карбаускис
8. Моника Гарбачаускайте-Будрене
9. Андрюс Тапинас
10. Гитанас Науседа
Журнал Reitingai по заказу портала DELFI с 14 мая по 4 июня 2018 г. провел исследование мнения элиты, опросив 861 человека (в прошлом году – 781). 16,2% всех респондентов - это политики, 16,9% – предприниматели и экономисты, 22% – чиновники, 16,2% – представители СМИ, 17,6% – общественные деятели, по 5,45% – спортсмены и представители шоу-бизнеса.
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