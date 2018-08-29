Позицию лидера сохранила президент Литвы Даля Грибаускайте, набравшая 700 голосов.

На втором месте остается лучший баскетболист Литвы всех времен Арвидас Сабонис - 604 голоса.

На третьем - также баскетболист, главный тренер каунасского "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс (591 голос). Далее в списке идут премьер-министр Саулюс Сквернялис, журналист Эдмундас Якилайтис, президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис и др.

В первой тройке - два спортсмена-баскетболиста.

По словам главного редактора журнала Reitingai Гинтараса Сарафинаса, они поднялись так высоко, поскольку "в спорте в Литве разбираются все", а Ясикявичюс поднялся на третье место, поскольку "он сделал чудо".

"Это общее мнение респондентов. Неважно, кто оценивал, предприниматель, политик, представитель СМИ или общественный деятель, но у всех мнение о Сабонисе и Ясикявичюсе поразительно похожее", – сказал Сарафинас.

По его словам, называя Самониса, Ясикявичюса или Руту Мейлутите, респонденты оценивают их роль в прославлении Литвы в мире.

"Спортсмены в этом году сотворили не одно чудо, а Сабонис уже много лет прославляет имя Литвы", – сказал Сарафинас.

1. Даля Грибаускайте

2. Арвидас Сабонис

3. Шарунас Ясикявичюс

4. Саулюс Сквернялис

5. Эдмундас Якилайтис

6. Робертас Даргис

7. Рамунас Карбаускис

8. Моника Гарбачаускайте-Будрене

9. Андрюс Тапинас

10. Гитанас Науседа

Журнал Reitingai по заказу портала DELFI с 14 мая по 4 июня 2018 г. провел исследование мнения элиты, опросив 861 человека (в прошлом году – 781). 16,2% всех респондентов - это политики, 16,9% – предприниматели и экономисты, 22% – чиновники, 16,2% – представители СМИ, 17,6% – общественные деятели, по 5,45% – спортсмены и представители шоу-бизнеса.