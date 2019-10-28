При составлении списка самых состоятельных государственных служащих/чиновников опирались в основном на их декларации, которые публично представляет Государственная налоговая инспекция (ГНИ). Правда, ГНИ дает декларации не всех чиновников, а только тех, кто занимает определенную должность.

В большинстве случаев данные взяты из деклараций за 2018 год, но в некоторых - из деклараций за 2017 год (за 2018 г. ГНИ данные не представляет).

При оценке имущества использовалась методика ГНИ - считали имущество и денежные средства, не включая кредиты и не отнимая их.

Считается имущество всей семьи (с имуществом супруга), ведь если у одного члена семьи много имущества, другой то же этим пользуется. Поэтому во многих случаях лидирующие позиции заняли чиновники, чьи супруги владеют собственным бизнесом.

Кстати, эксперты выясняют, что иногда указанные стоимости акций не всегда отвечают реальности. Эксперты-аналитики по просьбе DELFI и Reitingai выясняли точную стоимость акций. Учитывались только данные о литовских компаниях, которые предоставляют данные Центру регистра.

В ходе расследования был и такой случай, когда позже при выяснении данных, стало известно, что, например, Юргита Стасюлайтите пограничник Службы охраны госграницы в этом году развелась со своим супругом.

Однако куратор программы Юргита Лауриненайте-Шимелявичене заметила, что в исследовании представлены данные за 2018 год.

"Мы не можем учитывать каждое событие. Также, например, несмотря на бракоразводный процесс имущество Зуокасов пока учитывалось в другой части исследования, как единое целое. Если в декларации ГНИ есть супруг, мы его учитываем", – сказала журналист.

По ее словам, поскольку оценивалось имущество семьи, чиновники в основном попали в этот список из-за имущества супругов.

"Но есть случаи, когда чиновник является владельцем или совладельцем компаний", – сказала Лауриненайте-Шимелявичене.

Она заметила, что СМИ практически не может получить данные о личном имуществе лиц.

"Если бы удалось получить такие данные, думаю, картина была бы куда более интересной, были бы интересные фамилии", – считает журналист.

1. Эрика Садаускене старший специалист отдела общественного порядка Департамента права парламента Литвы и и Вигилиюс Садаускас 5,16 млн. евро

2. Сигита Роюте директор Департамента аудита благосостояния общества Госконтроля и Гинтарас Бальчюнас 4,7 млн. евро

3. Юргита Стасюлайтите пограничник Службы охраны госграницы и Нериюс Гурклис 4,4 млн. евро

4. Дайва Сакалаускене старший советник Департамента по аудиту Госконтроля и Владас Скалаускас 3,46 млн. евро

5. Беата Мельникене специалист Вильнюсского отдела Департамента налоговых обязательств ГНИ и Николай Мельник 3,2 млн. евро

6. Ирена Повилайтене старший специалист I отдела Департамента налоговых обязательств Шяуляйского отдела ГНИ и Ромуальдас Повилайтис 2,9 млн. евро

7. Альгирдас Гимжаускас заместитель директора Ясюлишкского дома социальной опеки и Рита Гимжаускене 2,05 млн. евро

8. Валдас Юренас помощник депутата Альфредаса Науседы 2,01 млн. евро

9. Анна Бурковскене старший советник Литовской таможни по международным связям и Арунас Бурковскис 1,96 млн. евро

10. Рамуте Ненишкене директор Таможенной лаборатории и Арвидас Ненишкис 1,77 млн. евро