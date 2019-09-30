Данные больше полугода собирала и обрабатывала команда финансистов и аудиторов. Куратор исследования Юргита Лауриненайте-Шимелявичене рассказала, что на основе данных из Центра регистра сначала составили список 500 самых прибыльных компаний Литвы.

Дополнительно оценили данные других источников. Позже исследовали финансовые отчеты этих компаний за 2018 год, представленных Центру регистра. Если эти финансовые отчеты не были поданы до 25 июля 2019 года, то рассматривали данные за 2017 г. Использовали консолидированные отчеты компаний.

Учитывали три основных фактора: прибыль, кредиты и инвестиционное имущество, а также наличные.

Учитывался и размер компаний, мировые тенденций и сектор, в котором работает компания. Например, сектор сельского хозяйства оценивали как самый рискованный, из-за неблагоприятных погодных условий.

Акции зарубежных предприятий не учитывались, поскольку не было возможности объективно оценить финансовые отчеты компаний. Не оценивали и недвижимое имущество компаний, поскольку они не политики и не обязаны декларировать имущество.

На первом месте рейтинга – торговля

Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас рассказал, что при сравнении литовских состоятельных предпринимателей с зарубежными, видна разница в сфере деятельности.

"Литва выделяется тем, что в первой десятке много представителей торговли и мало представителей производственных предприятий. Например, основной акционер Achemos grupė Лида Лубене занимает 9 место, а акционер Vakarų medienos grupė Сигитас Паулаускас - вообще 12, в первой десятке в основном представители сферы торговли и немного - логистики. Когда торговля приносит больше всего прибыли, это нельзя считать здоровый состав экономики. Обычно говорят, что база - производство, дающее высокий ВВП", – заметил Сарафинас.

Куратор исследования Лауриненайте-Шимелявичене сравнила перемены с данными за 2013 год. Выяснилось, что чаще в лидеры стали выбиваться представители компаний транспортного сектора. Видно и влияние технологий. На 268–м месте с 7 млн. евро оказался основной акционер Paysera Костас Норейка, а на 42–м с 75 млн. евро – основатель Bored panda Томас Банишаускас.

"Появляются в списке представители нового бизнеса, они выходят вперед. Транспортные компании тоже были небольшие, хотя Миндаугас Райла был в списке, но раньше там не было других представителей этого сектора. За несколько лет логистические компании укрупнились, особенно за счет работы на внешнем рынке. Если 5–6 лет назад самой ценной была Achema или Vilniaus prekyba, то сейчас наши аналитики выяснили, что Achema - третья по стоимости компаний, а Girteka logistics Райлы – вторая, и ее стоимость намного выше стоимости Achemа", – сказала Лауриненайте-Шимелявичене.

Представитель компании Moore Mackonis, которая провела исследование, Сигита Пранцкенайте также выделила несколько замечаний по секторам. Например, утвердившийся в Литве Lidl влияет и на стоимость других компаний, но Vilniaus prekyba все еще демонстрирует хороший результат.

Наблюдается передача имущества детям

В списке самых состоятельных людей в Литве есть и другие перемены – передача бизнеса детям или родственникам.

Например, Аугустинас и Артурас Ракаускасы развивают бизнес отдельно. В список попала и компания Vaizga, принадлежащая семье Палейчиков, а также дочь председателя правления Hanner Арвидаса Авулиса Ева Авулите, акции Eikа перешли супруге Робертаса Даргиса Виолете, акции Šiaurės vilkаs – Пальмире Кайкарене, несмотря на то, что на самом деле компанией управляет Вилюс Кайкарис, акции группы компаний Dojus есть у Пранаса Дайлиде, Донатаса Дайлиде и Юстины Дайлидайте.

В список попал и ныне покойный предприниматель Раймондас Карпавичюс, его компания стоит 36 млн. евро. Сообщается, что 50% акций перешли его брату Хенрикасу Карпавичюсу, а вторая половина – супруге Айсте Карпавичене.

Главред журнала Reitingai Сарафинас отметил, что литовские состоятельные предприниматели отличаются от зарубежных. Они избегают публичности, вслух не говорят о благотворительности или социальной деятельности.

"Оставить после себя не только строку с многими цифрами, а информацию о созданном благосостоянии, ВВП для всей страны, людей, молодежи и т.д. Я понимаю, предприниматели часто говорят, что они создали рабочие места, это их основная заслуга. Все в порядке, да создают, но надо оценивать и то, насколько хорошо эти рабочие места оплачиваются. Если смотреть шире, оторваться от бизнеса, я призывал наших богатых людей мыслить более высокими категориями, а не только сегодняшним днем", – сказал он.

Сарафинас прибавил, что публичность прибавляет прозрачности.

Рейтинг самых состоятельных предпринимателей, ТОП-10:

1 Нериюс Нумавичюс Vilniaus prekyba 1925 млн. евро

2. Миндаугас Райла ME Investicija, Girteka logistics 907 млн. евро

3. Дарюс Моцкус MG Baltic 400 млн. евро

4. Аугустинас Ракаускас Litvalda, Baltic Shopping Centers 270 млн. евро

5. Владас Нумавичюс Vilniaus prekyba 263 млн. евро

6. Миндаугас Марцинкявичюс Vilniaus prekyba, Glera, Lords LB Asset Management 255 млн. евро

7. Дайнюс Дундулис Norfos mažmena, Rivona, Norfos vaistinė 252 млн. евро

8. Лида Лубене Achemos grupė 208 млн. евро

9. Артурас Ракаускас Kesko Senukai Lithuania, SSPC, Danpower, R Investicija 178 млн. евро

10. Жильвинас Марцинкявичюс бывший акционер Vilniaus prekyba 160 млн. евро