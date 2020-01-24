Самые опасные микрорайоны Вильнюса: невысокие цены привлекают только смельчаков

В Вильнюсе, как и в других городах, за некоторыми районами закрепился положительный или отрицательный имидж. Специалисты в сфере недвижимости отмечают, что в неблагоприятных районах жилье покупают реже, да и цены там ниже. Однако сами вильнюсцы говорят, что для них криминогенная ситуация не была основным фактором при выборе жилья.

Журналисты DELFI интересовались у тех, кто недавно покупал жилье, насколько они интересовались преступностью в районе и как это влияло на их выбор.

Виктория выбирала жилье в Жирмунай, Антакальнисе, Северном городке, Шнипишкес. Она купила квартиру в Жирмунай. Сейчас она включила бы в список и Науяместис.

"Эти районы смотрелись как золотая середина - рядом Старый город. Хотелось, чтобы с сообщением все было просто – чтобы меньше заторов, а в теплый день, чтобы можно было пройтись пешком. Сейчас я бы еще больше поинтересовалась Науяместисом", – сказала Виктория. Она сказала, что просматривала статистику преступлений, но для нее это не было решающим фактором.

Юстас, который также купил жилье в Жирмунай, сказал, что выбирал из Антакальниса, Юстинишкес, Каролинишкес, Шнипишкес и Жирмунай. Осмотрел варианты и в Перкункемисе, но больше для сравнения цен.

"Основной вопрос был - расстояние до центра и место для парковки у дома. Я бы купил квартиру в Юстинишкес, но там нашел место для машины в километре от дома, поэтому от такого варианта отказался" – сказал он, заметив, что о преступности информацию не проверял, поскольку Жирмунай ему знаком.

Айсте рассказала, что искала жилье в Жверинасе, Науяместисе, Жирмунай и Шнипишкес, поскольку оттуда до центра можно дойти пешком. Выбрала Шнипишкес. Она сказала, что статистику преступности не смотрела, поскольку Вильнюс - безопасный город.

Рута искала жилье в Науяместисе, Жверинасе, Старом городе и Ужуписе, поскольку хотела жить ближе к центру. Науининкай и проспект Саванорю она даже не рассматривала, поскольку они известны своей нехорошей криминогенной ситуацией. Правда, она покупала жилье 5 лет назад, за это время ситуация могла изменится.

"Я жил в разных районах, начиная со Старого города, Ужуписа, Антакальниса и заканчивая Шешкине, Науяместисом, Вилкпеде, ул. Расу. Никогда не смотрел статистику преступлений. На собственном опыте могу сказать, что все не так, как показывает статистика, общественное мнение и предрассудки. Например, я думал, Ужупис это небезопасный район <...>, поскольку там много асоциальных людей.Я жил там 1,5 года и не чувствовал себя в безопасности. Это популярный район, так активна ночная жизнь, ходят нетрезвые люди. Рядом со Старым городом, Науининкай, Науяместис, Ужупис психологически были небезопасными районами для меня. Те же Росы, рядом со Старым городом, там бывает много людей, которые там не живут", – сказал Кястутис, заметив, что чувствовал себя безопасно в Шешкине, который статистикой не блещет.

Большинство собеседников DELFI уверяли, что не рассматривали варианты в Науининкай, на проспекте Саванорю, около вокзала, в Новой Вильне.

Однако карта преступности за 2016 год показывает, что в последнее время самым криминогенным районом Вильнюса был Шешкине. В неспокойную зону входят Старый город, Науяместис, Жирмунай, Перкункемис. Меньше преступлений фиксируют в Пашилайчай, Фабийонишкес, Юстинишкес, Балтупяй, Виршулишкес, Жверинасе, Ерузале.

В 2019 году по статистике, в Юстинишкес на 1 км фиксировалось 437 преступлений, в Антакальнисе – 16, в Балтупяй – 239, в Фабийонишкес – 494, Каролинишкес – 116, Лаздинай – 193, Маркучай – 60, Науяместисе – 1101, Науининкай – 411, Новой Вильне – 148, Пашилайчай – 394, Пилайте – 209, Старом городе – 1278, Шешкине – 646, Шнипишкес – 645, Ужуписе – 219, Виршулишкес – 332, Жирмунай – 369, Жверинасе – 143.