Самые красивые места Дзукии: ТОП-5

ТОП-5 ОЗЕРА
1. Озеро Дуся
Самое большое озеро в южной части Литвы в Метеляйском национальном парке. Занимает третье место по величине среди озер Литвы. В нем водятся рыбы 18 видов.
2. Озеро Вилкокшнис
Имеет ледниковое происхождение, как и вся местность. Находится в Региональном парке Аукштадвариса. Около озера находится Жуклияйское городище.
3. Озеро Анча
Находится в Вейсейском региональном парке в нем много источников. Анча окружено сосновыми борами, местами берега заболочены. Неподалеку можно посетить парки Вайняжерского и Вейсейского поместий.
4. Озеро Жувинтас
Находится в Жувинтском биосферном резервате, это мелкое, заболоченное озеро с двумя островами и множеством плавучих островков. Жувинтас богат редкой флорой и фауной. На берегах озера гнездятся птицы редких видов.
5. Озеро Спинджюс
Находится Региональном парке Аукштадвариса, его за зеленый цвет вод нередко называют Зеленым. По берегам озера много родников, само озеро находится в лесу.
ТОП-5 Общектов культурного наследия
1. Норвилишкский замок
В Девенишкском историческом региональном парке находится замок XVI-XVII в. овеянный духом Ренессанса. Замок был построен богатым купцом Вайтекусом Шорцасом, женившимся на местной графине Дарате Зиновичюте. Позже замок стал монастырем, сами владельцы передали его во владение францисканцев. Потом он попал в руки царских властей. В помещении замка действовала школа, а сегодня – частная собственность, которую сдают в аренду.
2. Пуняйское городище
Городище на треугольной площадке находится в Региональном парке петель Немана. По найденной керамике археологи установили, что здесь люди жили еще в Каменном веке. Были найдены доказательства того, что в этом месте находился деревянный замок. Предполагают, что здесь стоял легендарный Пиленай.
3. Зервинос
Это этнографическое село в Дзукийском национальном парке, в этом месте люди живут со времен палеолита. В письменных источниках село упоминается уже в 1742 г. Жители села промышляли охотой и рыбной ловлей, а также собирали дары леса, плели изделия из соломы, занимались ткачеством.
4. Преломчишкское городище
Одно из самых больших в Метеляйском региональном парке. Когда-то на нем жили йотвинги. С городища открывается вид на озеро Дуся. Рядом проходит пешеходная тропа.
5. Парк Вайняжерского поместья
Территория входит в состав Вейсейского регионального парка. В нем 200 лет назад посажены разные виды деревьев и кустов. Сегодня это в основном вековые деревья. В этом месте было и большое поместье, которое не сохранилось.
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