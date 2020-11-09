Самые дешевые квартиры в Литве никого не привлекают

Я придумал, где могут обосноваться молодые семьи, работающие удаленно. Программисты, администраторы социальных семей, проектировщики, переводчики и т.д. Зачем арендовать дорогие квартиры в крупных городах. Лучше купить за эти деньги свое жилье, отремонтировать его, провести интернет, телевидение и жить вдали от городского шума. Предлагаю вам серьезный план. Просто купите самые дешевые в Литве квартиры. И ваши мечты осуществятся.

Пока в Вильнюсе растут цены на жилье и бьют рекорды, в 134 км от столицы, в деревне Диджясалис (Игналинский район) ситуация совсем иная. Из Вильнюса туда ехать около 2 часов. Цены на жилье там стабильные. Не поднимаются ни на цент. Уже много лет они самые невысокие в стране. 350, 400, 500, 700, 800 евро - зависит от состояния и площади. Это цена аренды квартиры в Науяместисе в Вильнюсе за месяц. Звучит привлекательно, но покупателей это не привлекает.

Диджясалис напоминает небольшой городок или спальный район большого города. Частные дома там есть лишь на окраине, а остальные - пятиэтажные дома, построенные в 70-80-е гг. В 1975–1992 гг здесь работал большой комбинат по производству стройматериалов. Местный староста Антанас Паулюкенас сказал, что работников сюда привозили не только со всей Литвы, но и из Беларуси. "Тогда здесь проживали 4000 человек, сейчас осталось всего 1240", - сказал он. Староста сожалеет, что после закрытия комбината люди отсюда разъехались - одни в крупные города, другие за границу. И сейчас уезжают, в основном молодежь. Диджясалис стареет, исчезает...

Староста сказал, что ходили разные слухи, якобы кто-то там пытался открыть фабрику, разные компании, но все это только слухи. Бизнес в Диджясалис не идет. Рядом есть несколько компаний, они работают, процветают, но этого мало для того, чтобы работа была у всех жителей деревни.

Но все, что от него зависит, староста делает. Диджясалис в последнее время изменился. Отремонтирована гимназия, детский сад, обновлены улицы, освещение, оборудована баскетбольная площадка, спортзал под открытым небом. Отремонтирован и рынок, хотя торговцев там не хватает, но рабочие места современные. Может, кого-то привлекут... Надо верить. И заборы красивые, и скамейки замечательные.

Но давайте вернемся к теме жилья. В опустевшем Диджясалисе много пустых квартир. Люди от них просто отказались, ведь если бы они этого не сделали – пришлось бы платить за коммунальные услуги. За отопление, вывоз мусора, реновацию дома и т.д. Люди боялись оказаться в долгах. Эти квартиры сейчас принадлежат государству, вернее Имущественному банку, который управляет такими бесхозными объектами. Имущественный банк регулярно пытается продать это жилье.

Представитель Имущественного банка Томас Багдонас позволил посетить несколько таких квартир. Томас, видимо, не хотел шокировать меня и показал не самые дешевые квартиры.

Одна из них ранее принадлежала недавно скончавшейся пожилой женщине. Ее родственники отказались от наследства. Здесь все осталось таким, каким было при жизни прежней хозяйки, ее родственники даже не приезжали взглянуть на имущество. В шкафу осталась одежда, на кухне - изображения святых, календарь.

Имущественный банк продает квартиру со всеми вещами, поэтому будущие владельцы сами решат, от чего отказаться, а что оставить. Эта квартира стоит 700 евро, это стартовая цена на аукционе, в котором могут принять участие все желающие. Багдонас не думает, что стоимость сильно увеличится. "Ну, может на 20, на 50 евро, а может вообще никто не купит", - сказал он. Такое тоже возможно. Тогда цену снизят.

Имущественному банку в Диджясалисе принадлежат 60 квартир. Есть среди них и в очень плохом состоянии. В одной такой квартире побывал журналист. Смрад там стоял ужасный. Плесень, зловоние, пыль, мусор. "Здесь будущему хозяину придется чинить крышу, не только стены, здесь завелась плесень", - сказал Томас.

Квартиры по 500-800 евро обладают дополнительными бонусами. Оказывается, жители местных многоквартирных домов с давних времен могут пользоваться землей рядом с домами. Люди ставят там теплицы, разбивают огороды. Все, как в настоящей деревне. Это смогут делать и новоселы, заметил староста. Время от времени в Диджясалис приезжают новые жители.

В деревне есть не только рынок, о котором уже упоминалось, но и несколько магазинов, киосков. Однако там не хватает заведений общепита, мест развлечений. Но, может, все впереди – чем больше будет жителей, тем больше новшеств появится.

Интересно, что в деревне есть несколько пустых многоквартирных домов с заколоченными дверьми и окнами. Там никто не живет. Нет ни света, ни воды. Но, может это место для дома престарелых или необычной гостиницы? Подсчитать несложно: пять этажей, на каждом по 3 квартиры. Всего 15 квартир по 500 евро, итого 7500 евро. Для серьезного предпринимателя - пустяк, может, что-то и придумает.

А вы определитесь, какая квартира вам нужна - одно-, двух- или трехкомнатная. Цены практически не отличаются, но коммунальная плата зависит от площади.