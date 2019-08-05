Таковы данные опроса, проведенного компанией Vilmorus в июне этого года. На вопрос, какие проблемы должно решать правительство Литвы в первую очередь, кроме вышеперечисленных ответов было и воспитание гражданственности. Общество не хочет, чтобы закрывали школы.
Этот опрос был проведен по заказу правительства. Цель опроса - выяснить, как на оценку деятельности правительства Саулюса Сквернялиса влияет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ).
В ходе исследования данных, указывается число людей, поддержавших тот или иной вариант и процент от числа опрошенных людей конкретной группы.
Самой большой проблемой женщины считают социальное разобщение (102; 19,5% всех женщин, которые участвовали в опросе), в группе женщин 70 лет и старше - 51; 21,4%.
Этот вопрос приоритетным считают и пенсионеры (85; 22,3%). Доходы людей этой группы составляют 301–400 евро на одного члена семьи (53; 21,7%).
Больше всего за снижение социального разобщения выступают люди со средним, профессиональным или специальным образованием (119; 18%), жители села (73; 22,1%).
Однако большая часть людей, которые считают социальное разобщение самой большой проблемой, по-прежнему голосовали бы за ЛСКЗ (39; 26%), немного меньше (34; 19,5%) – за Союз отечества – Христианских демократов Литвы (СО–ХДЛ).
Рост зарплат приоритетом считают мужчины
Мужчины в свою очередь (66; 13,7%) больше выступают за повышение зарплат, включая минимальную. Интересно, что это все же актуальнее не для молодых людей и людей трудоспособного возраста, а для пенсионеров старше 70 лет (33; 13,9%).
Вопрос зарплат волнует и работающих людей (21; 13,5%), служащих (20; 17,5%). Их доходы на одного члена семьи составляют 201–300 евро (31; 16,2%) или 401–600 евро (31; 13,7%)
Это люди со средним, профессиональным или специальным образованием (80; 12,1%), жители села (42; 12,7%).
Большая их часть не знает, за кого голосовать на выборах (24; 11%), но лидируют те, кто готов голосовать за ЛСКЗ (20; 13,3%).
Для вильнюсцев главное - образование
Между тем вильнюсцев больше всего волнует вопрос образования (43; 23,8%). Больше всего людей, считающих это проблемой, голосуют за СО-ХДЛ (35; 20,1%).
Этот вопрос актуален и для женщин (69; 13,2%), людей 40–49 лет (26; 17,6%) или младше 29 лет (25; 17,9%). Это люди со средним, профессиональным или специальным образованием (54; 8,2%).
Больше всего в их числе специалистов (32; 20,3%), с доходами 401–600 евро на одного члена семьи (26; 11,5%). Они склонны голосовать за СО–ХДЛ (35; 20,1%).
Эмиграция актуальна в небольших городах
Интересно, что проблема эмиграции идет лишь 8 номером в списке самых актуальных проблем. Этот вопрос волнует и мужчин (37; 7,2%), и женщин (36; 6,9%), особенно этот вопрос актуален в небольших городах (40; 15,3%).
Из крупных городов эмиграция актуальна в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Жители городов хотели бы, чтобы улучшалась экономика, уровень жизни, снижался госдолг (32; 12,3%).
Мужчины выступают за создание новых рабочих мест (45; 9,4%), уменьшение коррупции (45; 9,4%). Для специалистов актуальна финансовая/налоговая реформа (10; 6,3%). На этот вопрос не ответили 18% респондентов - 181 человек.
Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал DELFI, что наиболее распространенная проблема – нищета и социальное разобщение – это лишь последствие проблем.
"Это можно решить путем повышения зарплат, доходов жителей, а это уже вторая проблема, названная респондентами. В долгосрочном периоде – образование. Качественное, доступное всем образование - вот основное средство, которое снижает разобщение и неравенство доходов и обеспечивает снижение нищеты. Опрос показывает, что надо делать", – заметил экономист.
По словам экономиста, самая большая проблема в Литве скорее всего - бедный средний класс. Даже если у тебя высшее образование, но в семье несколько детей, то ты можешь жить на грани нищеты.
"Надо наверное и политикам менять риторику, не говорить о том, что основная проблема Литвы - нищета. Эти показатели не слишком отличаются от средних в ЕС. Основная причина - средний класс, к которому по традиционной характеристике ОЭСР относятся больше 50% жителей Литвы, живет достаточно бедно. Их доходы не дают больших возможностей.
Средний класс в Германии или Швеции может позволить себе больше, чем средний класс в Литве. Тут надо думать о том, как снизить налоговое бремя, может усовершенствовать систему образования, переквалификации, чтобы страна стала конкурентоспособнее и продуктивнее, чтобы росли доходы жителей", – заметил собеседник.
По словам Мачюлиса, самое большое внимание сейчас должно быть направлено на образование, реформа должна проводиться во всех сферах.
"Только благодаря качественному образованию, мы можем надеяться, что социальное разобщение в Литве будет минимальным, нищета будет минимальной, а средний класс будет процветать. Я думаю, Литва - достаточно развитая страна, чтобы говорить не только о нищете, но и социальном разобщении", – сказал он.
После скандала с памятной доской Норейке на памятниках Цвирке и Кудирке появился вопрос мэру
После того как в Вильнюсе со здания Академической...
Самые большие проблемы Литвы: эмиграция не попала в 5 главных (1)
Нынешнее правительство Литвы , в первую очередь, должно...
Погода: ожидаются перемены, на смену теплу придут дожди
В понедельник днем с запада к Литве приблизится зона...
Предложение предпринимателей в Паланге выбило отдыхающего из колеи: почему нужно столько переплачивать? (71)
Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только...
Литовских медиков не соблазняет даже зарплата 1500 евро (31)
Семейный врач, профессор Вильнюсского университета...
TOP новостей
Самые большие проблемы Литвы: эмиграция не попала в 5 главных (1)
Нынешнее правительство Литвы , в первую очередь, должно...
После скандала с памятной доской Норейке на памятниках Цвирке и Кудирке появился вопрос мэру
После того как в Вильнюсе со здания Академической...
Погода: ожидаются перемены, на смену теплу придут дожди
В понедельник днем с запада к Литве приблизится зона...
Половина правительства Литвы уходит в отпуск (1)
На этой неделе уходит в отпуск половина правительства...
Предложение предпринимателей в Паланге выбило отдыхающего из колеи: почему нужно столько переплачивать? (71)
Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только...