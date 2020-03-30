Самозанятым в Литве предлагают платить компенсацию и в течение двух месяцев после окончания карантина.

Соответствующие поправки к закону о занятости зарегистрировали консерваторы Моника Навицкене и Пауле Кузмицкене.

"Мы хотим, чтобы доходы у самозанятых людей были гарантированы и после окончания карантина и чрезвычайной ситуации.

Мы считаем, что потребуется время, пока люди возобновят свою деятельность. Поэтому предлагаем платить деньги и два месяца после карантина", – аргументировали свое предложения депутаты.

Если парламент одобрит предложение, то такой порядок вступит в силу.