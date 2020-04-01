Самозанятым в Литве предлагают отложить уплату налога на здравоохранение на два года

"Готовят (...) поправки, чтобы самозанятые могли выплатить ОНЗ в течение двух лет, а во время карантина получали все необходимые услуги", – сказала советник главы Минздрава Вилма Строге.
Она заметила, что другим жителям пока такое исключение вводить не планируют.
Во время карантина государство будет выплачивать самозанятым компенсацию в размере 257 евро за лишение доходов.
Самозанятые в Литве - это люди, которые открыли индивидуальные предприятия, работают по бизнес удостоверению или справке об индивидуальной деятельности, владельцы малых товариществ, хозяйств и т.д.
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