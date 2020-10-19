aA
Жители Вильнюса со вторника смогут получить в аптеках бесплатно таблетки иодида кальция, сообщило столичное самоуправление.
Самоуправление: жители Вильнюса со вторника смогут бесплатно получить таблетки йода
© DELFI / Kiril Čachovskij

Препарат для защиты щитовидной железы в случае аварии на атомной станции жители Вильнюса смогут получить, предъявив личный документ, в сетях аптек Eurovaistine, Camelia, Gintarine vaistinė, Norfos vaistinу и Benu.

Таблетки йода будут выдаваться всем, кто декларировал место жительства в Вильнюсе, на основании удостоверяющего личность документа.

Реестровый центр ранее в понедельник сообщил, что автоматически на основании поручения администрации Вильнюсского самоуправления поликлиника Centro poliklinika выпишет для вильнюсцев 500 тыс. рецептов на таблетки иодида кальция.

Статьи по теме:
С приближением запуска БелАЭС жителей Литвы снабдят таблетками йода  (43)

Электронный рецепт на этот препапат действителен 30 дней.

Министерство здравоохранения раздало 4 млн таблеток йода жителям 16 самоуправлений, находящихся на расстоянии 100 км от Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер Литвы: пора сделать паузу в общественной жизни (15)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке сообщил о...

Глава Минздрава Литвы удивлен, почему же ждут запретов (14)

В понедельник в Литве по традиции заседает комитет по...

Прокуратура начала расследование в связи с заявлением экс-главы Сейма Литвы в адрес Томашевского: призывал расстреливать Валинскас: я не разжигал рознь (160)

Прокуратура Литвы начала расследование в связи с...

Из-за второй волны коронавируса в Литве хотят продлить осенние каникулы (1)

Из-за второй волны коронавируса в Литве осенние...

Глава Минздрава о росте количества больных: медучреждениям придется работать иначе

В Литве уже в течение некоторого времени растет...

|Maža didelių žinių kaina