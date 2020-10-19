Самоуправление: жители Вильнюса со вторника смогут бесплатно получить таблетки йода

Препарат для защиты щитовидной железы в случае аварии на атомной станции жители Вильнюса смогут получить, предъявив личный документ, в сетях аптек Eurovaistine, Camelia, Gintarine vaistinė, Norfos vaistinу и Benu.

Таблетки йода будут выдаваться всем, кто декларировал место жительства в Вильнюсе, на основании удостоверяющего личность документа.

Реестровый центр ранее в понедельник сообщил, что автоматически на основании поручения администрации Вильнюсского самоуправления поликлиника Centro poliklinika выпишет для вильнюсцев 500 тыс. рецептов на таблетки иодида кальция.

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Электронный рецепт на этот препапат действителен 30 дней.

Министерство здравоохранения раздало 4 млн таблеток йода жителям 16 самоуправлений, находящихся на расстоянии 100 км от Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.