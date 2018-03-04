Администрация самоуапрвления ранее предлагало передать эти скульптуры Литовской академии художеств, но совет на этой неделе с перевесом в один голос отклонил такое предложение, сообщает BNS.

Политики обосновали свое решение опасениями, что музей академии художеств передаст или сдаст их в аренду Грутскому парку, как это было сделано с другими советскими памятниками.

Композиция из четырех скульптур была демонтирована в 2015 году. В данный момент они находятся под присмотром самоуправления.

"Администрация должна подготовить условия конкурса на эспонирование и объявить его, по сути - это аренда скульптур, они будут выставлены там (где укажет тот - DELFI), кто представит наилучшее предложение", - утверждает вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас.

По его словам, в конкурсе сможет принять участие и Грутский парк, свою заинтересованность проявлял и член совета самоуправления Видмантас Мартиконис, владеющий парком скульптур неподалеку от Вильнюса.

Вильнюсские власти на этой неделе также определились с решением определить в течение месяца конкурс на временную экспозицию на Зеленом мосту. Согласно идее, предложенной главой комиссии по приведению моста в порядок Марюса Сксарпскиса, планируется, что здесь появятся художественные, технологические, научные или иного рода инсталляции. Каждое произведение могло бы экспонироваться не более 9-ти месяцев.

"Есть желание, чтобы мост влился к культурную, творческую жизнь Вильнюса, поэтому комиссия предложила, чтобы экспозиция были временной: ученые, представители искусства, создатели инноваций могут подумать, что там должно появиться (...)", - говорил он.

Четыре скульптурные композиции, изображающие солдат, рабочих, крестьян и студентов на Зелёном мосту в Вильнюсе были установлены в 1952-м.

Критики утверждали, что советские скульптуры в центре Вильнюса оскорбляют жертв оккупации.