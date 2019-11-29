Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис говорит, что эта сумма будет общим обязательством города и государства на 25 лет.
"Это годовая выплата инвестору за весь период концессии плюс часть правительства", – сказал П. Подярскис журналистам в пятницу.
Часть правительства составит около 54,5 млн евро, самоуправления Вильнюса – чуть больше 100 млн евро.
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