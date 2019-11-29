Расходы Вильнюсского самоуправления и правительства Литвы на строительство Национального стадиона и управление им могут составить 155,9 млн евро, утверждают власти Вильнюса.
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Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис говорит, что эта сумма будет общим обязательством города и государства на 25 лет.

"Это годовая выплата инвестору за весь период концессии плюс часть правительства", – сказал П. Подярскис журналистам в пятницу.

Часть правительства составит около 54,5 млн евро, самоуправления Вильнюса – чуть больше 100 млн евро.

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