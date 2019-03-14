Несмотря на то, что здесь вы не встретите туристов, да и мало кто из вильнюсцев посещает Новую Вильню по личным или рабочим делам, местные жители любят свой район и чаще всего возвращаются сюда, даже пожив в других местах. Оседлость жителей заметнее всего проявляется в школах, которые часто посещают представители второго или третьего поколения одной и той же семьи.

Возможно, так происходит именно потому, что это одно из самых живописных мест в Вильнюсе, отличающееся особенным рельефом, где холмы и пригорки теряются среди курганов и городищ, поросших лесом.

Новая Вильня © Vilniaus savivaldybė

Ведь на территории Новой Вильни расположен комплекс "Бельмонтас", Пучкоряйске геологическое обнажение, гора Рокантишкяй с развалинами уничтоженного во время войны с Великим княжеством Московским замка-резиденции, полюбившаяся байдарочникам река Вильняле и Павильнюсский региональный парк с его ознакомительными тропами и лыжными трассами.

Да и сообщение с центром города замечательное, жители района время в пробках не теряют. Правда, этот район был незаслуженно забыт в течение почти всего периода с момента восстановления независимости. Ни его история, ни замечательный ландшафт не интересовали городские власти несколько десятилетий.

Инициативы общины

Рита Венцкунене, заведующая библиотекой Новой Вильни и руководитель общественной организации Детско-юношеский дневной центр "Наши домики" (Mūsų nameliai) рассказывает, что основные проблемы, с которыми сталкивается Новая Вильня после восстановления независимости Литвы – это аспекты экономической, социальной, культурной интеграции.

А ведь в Новой Вильне присутствует не только уникальный пейзаж, но и очень самобытная микрокультура, формирование которой началось ещё в 1873 году, после возведения здания вокзала и прокладки железнодорожной ветки в направлении Минска.

Удобное в стратегическом плане положение района способствовало развитию промышленности. Известнейшие инвесторы конца XIX века, братья Мозеры из Швейцарии, основали здесь фабрику вязаных изделий, а немец Эмиль Поссел – крупнейшую в мире фабрику по производству кос – предприятие по обработке металла.

В 1903 году здесь проживали 10 000 жителей, и посёлку был присвоен статус города под названием Новая Вильня. Почему город? А потому, что здесь сохранилась характерная для отдельного города самобытная структура – кварталы и застройка. Это произошло из-за естественного природного барьера – лесного массива между Ужуписом и Новой Вильней. До Второй мировой войны Новая Вильня упоминается как один из самых длинных городов Литвы.

В советские времена это был промышленный район, однако после закрытия заводов многие жители лишились работы, что стало причиной появления социальных проблем.

Венцкунене сказала, что самоуправление столицы обратило внимание на Новую Вильню только в 2017-2018 гг.

"Хоть и маленькими шажками, но продвигается решение застаревших инфраструктурных, культурных и социальных проблем. Так 2018 год стал для общины Новой Вильни особым. Впервые после долгой стагнации к организации праздника, посвящённого юбилею общины, присоединилось Вильнюсское самоуправление, выделившее помощь и уделившее внимание этому празднику. Жители Новой Вильни, наконец, получили обновлённую библиотеку, ремонт которой не проводился с 1976 года, – рассказывает заведующая библиотекой, радуясь тому, что в настоящее время в библиотеке дополнительно обосновался Детско-юношеский дневной центр "Наши домики", отвечающий за занятость детей и подростков района после уроков, а также оказывающий помощь малоимущим семьям. - Это дает семьям возможность использовать свои средства для других нужды, так как все направленные на укрепление семьи услуги в дневном центре предоставляются бесплатно".

Ощущение ускорения

Венцкунене порадовалась, что в последние годы жители Новой Вильни постепенно восстанавливают доверие к самоуправлению, смело и активно дискутируют по различным важным для них и не решаемым в течение долгих лет вопросам. Уже начаты работы по улучшению окружающей среды района. Прокладываются тротуары, которые не приводились в порядок около 20 лет, началась реконструкция построенных в советские времена зданий, выполнены работы по восстановлению сквера между улицей Гяровес и рекой Вильняле.

Новая Вильня © Vilniaus savivaldybė

В 2017-2018 гг. в Новой Вильне заасфальтировано около 5 км грунтовых дорог, асфальтовое покрытие уже проложено на улицах Кално, Гервишкю, Грикю, Вайвос, Науйойи, Гурю Соду, Вандянс, Карклу, Скайдишкю, Рятконю, Б.К.Балучё и Чернявскё. Также приведены в порядок улицы района с интенсивным движением – Пяргалес, Думу, А.Коелавичяус и Прамонес. На этих улицах также появилось новое асфальтовое покрытие, на улице Пяргалес благоустроены тротуары.

Новая Вильня © Vilniaus savivaldybė

Большинство улиц Новой Вильни было без тротуаров и освещения. В настоящее время работы по оборудованию тротуаров и уличного освещения ведутся на улицах Рятконю, Б.К.Балучё и Чарняцкё, однако этот список далеко не окончательный, благоустройство улиц продолжится. Со списком можно ознакомиться здесь: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/gyvenamosios-aplinkos-gerinimo-programa-2019-m/

Не будут забыты и дворы многоквартирных домов, планируется отремонтировать более 20 дворов.

Для удобства велосипедистов в Новой Вильне уже оборудовано 50 велосипедных парковок, расположенных возле школ, детских садов и железнодорожного вокзала.

Больше внимания безопасности движения на улицах

Планируется уделить внимание и соединяющей Новую Вильню с центром города транспортной артерии – улице Стяпоно Баторо. На неосвещённом участке этой улицы самоуправление столицы планирует в 2019 году подготовить проект, а в 2020-2021 гг. установить сеть уличного освещения. Вдоль улицы Стяпоно Баторо также протянется велосипедная дорожка, что облегчит велосипедное сообщение с городом.

Только в 2017 году установлено десять искусственных неровностей для снижения скорости на улицах Гервишкю, С.Баторо, Настурту и Риту, Гандру и Кално.

Для улучшения видимости на пешеходных переходах оборудованы зеркала, жёлтые щиты – на перекрёстке улицы Гяровес и Пяргалес – жёлтые щиты, а на перекрёстке улиц Прамонес и Вербу – сферические зеркала. На пяти пешеходных переходах – на перекрёстках улиц Пяргалес и Гяровес, А.Коелавичяус и Вайсмяджю, А.Коелавичяус и Ругягелю, А.Коелавичяус и Науйойи, вскоре появится направленное освещение.

В этом году планируется преобразование пешеходного перехода на перекрёстке улиц Парко и Линксмойи, а на улице Рокантишкю возле улицы Кално будет оборудована искусственная неровность.

На улицах, не освещённых до настоящего времени, также постепенно устанавливают фонари. В 2019-2021 гг. в плане предусмотрена модернизация существующей сети уличного освещения – замена светильников, кабелей, опор, шкафов управления.

Жители Новой Вильни уже заметили, что на многих улицах установлены новые фонари, проложены новые подземные кабельные линии. Обычно устанавливаются светодиодные фонари.

В этом году планируется продолжить работы по оборудованию уличного освещения, так на улицах Линксмойи и Унтулю также будут установлены новые фонари, проложены кабельные линии.

Новые игровые площадки и участки для занятий спортом

Немалую часть работ самоуправление выполняет с учётом конкретных пожеланий жителей района. Уже оборудованы три новые детские игровые площадки на улицах Гяню, Науйойи и Пляхавичяус, в этом году планируется благоустройство ещё одной детской площадки на ул. Гяню.

Новая Вильня © Vilniaus savivaldybė

Приводятся в порядок спортивные площадки возле школ.

В 2017 году обновлена баскетбольная площадка возле домов № 61 и № 63 по улице Линксмойи, ещё через год возле гимназии им. Ю.И.Крашевского оборудована площадка для игры в мини-футбол. Также приведён в порядок спортивный комплекс вильнюсской гимназии "Жарос".