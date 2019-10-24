Многие коллеги покойного после трагедии посещали работающего в больнице священника Кястутиса Ралиса.

"И меня это потрясло, когда я видел плачущими коллег-мужчин. Было видно, что коллектив тяжело переживает ситуацию, его очень любили", – сказал журналистам LNK Ралис.

Священник сказал, что покойный был склонен к перфекционизму, свою работу старался сделать как можно лучше. К священнику он не приходил.

"Мужчины часто все держат в себе, это такой патриархальный момент, будто они сильны в себе. Их ничто не коснется", – сказал Ралис.

Он рассказал, что за три года работы в больнице он не раз выслушивал врачей, которые делились с ним своими проблемами, связанными с усталостью.

"Эта усталость есть, я замечаю. Особенно после операций, когда идешь в реанимацию. Врач - не резиновый, он не может делать подряд три-четыре-пять операций", - сказал священник.

О большой нагрузке говорят и сами врачи.

"Среди моих коллег, друзей, сотрудников вряд ли есть хотя бы один, кто работает на одну ставку, это редкое исключение. И разница в том, что мы во время работы должны находиться на месте. Трудно это, часто ценой собственного здоровья, личной жизни", – сказал LNK токсиколог Робертас Бадарас.

Врач сказал, что часто и после окончания рабочего дня он не едет домой, остается, чтобы заполнить истории болезней. По его словам, из-за такой нагрузки страдает и качество работы.

"Иногда забываешь, на какой этаж идешь, когда работаешь третьи сутки подряд. Когда мы проводим внутренний опрос, выясняется, что у большинства синдром эмоционального выгорания, я говорю не только о врачах, обо всем персонале", – сказал Бадарас.

Врачи берут по несколько ставок, чтобы получать деньги, необходимые на жизнь.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что зарплаты врачам повышают, но только зарплатой проблему нагрузки решить не получится, нагрузку распределяет руководитель больницы.

"У них есть руководители отделений, которые видят, как обстоят дела у их подчиненных, что происходит, видят признаки эмоционального выгорания. Учреждения пытаются оказывать своим работникам психологическую помощь", – сказал LNK Верига.

По его словам, руководство должно учитывать это, менять графики работы, предлагать подчиненным отпуск. А сами врачи не должны бояться обращаться за помощью к психологам.