Инцидент произошел 25 сентября, в перехвате участвовали два из шести самолетов, которые сейчас находятся на авиабазе Эмари в Эстонии. Истребители располагаются на базе в рамках миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством в регионе.
Истребители НАТО несколько сотен раз в год вылетают для контроля и сопровождения российских самолетов в международном пространстве. Так, по данным dpa, за первые восемь месяцев этого года самолеты альянса совершили 180 таких вылетов. На выполнение таких операций у альянса в распоряжении круглосуточно есть 60 самолетов.
Ситуация, когда над Балтийским морем оказывается стратегический бомбардировщик Ту-160, случается скорее редко, сказал агентству представитель НАТО Пирс Казалет.
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