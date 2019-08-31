Самолет Ryanair, вылетевший из Вильнюса, вернулся назад из-за проблем со здоровьем у пассажира

По рассказу читателя портала, на борту была врач, которая оказала первую помощь. Предполагают, что у мужчины случился приступ эпилепсии.
После этого пассажира попросили покинуть борт, он сделал это только после повторной просьбы со стороны пилота.
Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас подтвердил порталу эту информацию и сказал, что самолет еще находится в Вильнюсе. Василяускас подтвердил, что у пассажира сучился приступ эпилепсии.
Около 12 ч. сообщили, что самолет вылетел в Берлин.
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