Самолет Ryanair, вылетевший из Вильнюса, вернулся назад из-за проблем со здоровьем у пассажира

По рассказу читателя портала, на борту была врач, которая оказала первую помощь. Предполагают, что у мужчины случился приступ эпилепсии.

После этого пассажира попросили покинуть борт, он сделал это только после повторной просьбы со стороны пилота.

Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас подтвердил порталу эту информацию и сказал, что самолет еще находится в Вильнюсе. Василяускас подтвердил, что у пассажира сучился приступ эпилепсии.

Около 12 ч. сообщили, что самолет вылетел в Берлин.