На сайте Tvarkaumiesta.lt можно сообщать о различных проблемах в городе. 19 апреля в системе было зарегистрировано сообщение под названием "Проблемы велодорожек".

В сообщении с фотографиями было сказано: "Формируется провал. Со временем смоет велодорожку".

Ответственным за эту проблему был назвал отдел по организации движения. 8 мая появился такой ответ на проблему:

"Информируем, что информация передана компании ЗАО YIT Infra Lietuva, которая отвечает за дороги на территории Антакальнисского староства".

На вопрос DELFI, что было сделано, после получения сообщения и почему, несмотря на предупреждение, на этом месте образовался провал, советник мэра Александрас Зубряковас точного ответа не дал.

"Может подробнее прокомментировать могут специалисты, а от себя могу сказать, что сегодня утром мэр распорядился, чтобы директор департамента городского хозяйства выяснил причины образования провала и, если было уведомление, выяснить, почему на него не отреагировали. Кроме того, это место должны восстановить до 20 июля", – сказал Зубряковас.

Специалисты мэрии не сказали, реагировали ли на это сообщение, а если реагировали, то что было сделано, почему в реку сползла большая часть новой велодорожки.

Представитель YIT Kausta Аквиле Варанаускене не ответила на вопрос, реагировала ли компания на сообщение и сказала, что подробный комментарий представит Вильнюсская мэрия:

"Пока мы не получали заказа в связи с ликвидацией последствия аварии. Но мы готовы реагировать немедленно, если появится такая необходимость".

О новой велодорожке на ул. П.Вилейшиса мэрия сообщила в начале июня.