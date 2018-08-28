28 августа на конференции были представлены данные за 2018 год о достижения 5-8-классников в школах разных мэрий Литвы.
По данным исследования , больше всего школ, демонстрирующих качественное образование находится в Молетском (50%) и Утенском (42,9%) районах.
Больше всего школ, демонстрирующих низкий показатель, зафиксировано в Швенченском (40%), Вильнюсском (38,9%) и Укмергском (38,5%) районах.
В 16 мэриях вообще нет школ, показывающих высокий уровень подготовки. Это мэрии Кретингского, Скуодасскофо, Ретавского, Шилальского, Шакяйского, Акмянского, Йонишкского, Пакруойского, Калварийского, Варенского, Электренского, Ширвинтского, Зарасайского и Висагинского районов.
Министр науки и образования Юргита Петраускене сказала, что такую ситуацию должен разрешить проект "Корзина качества". У него две целевые группы - школы, в которых хорошо видно качество, и школы, в которых слабо выражено качество. Эти школы на два года получат дополнительное финансирование, так называемую "корзину качества" - средства на улучшение качества обучения. Слабым школам также предоставят необходимые консультации.
Целевое финансирование пойдет на улучшение качества обучения детей 5-8 классов. Министерство надеется, что эти дополнительные средства помогут увеличить число школ с высоким качеством обучения. По данным национального экзаменационного центра, в прошлом году ученики 63% школ страны после окончания 8 класса достигали удовлетворительного или более высокого уровня знания литовского языка.
Но есть и такие школы, где удовлетворительные знания демонстрируют 10% учеников 5-8 классов. В 2017 г. в Литве были две такие школы, а в 2014 г. - ни одной.
Ученики с такими знаниями юридически могут прекратить обучение. А это значит, что они закончат учебу, не получив даже минимальных навыков, необходимых для дальнейшей жизни.
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