Самое красивое время: в лесах появляется зелень, голубые "ковры"

После долгой зимы в Литву пришла долгожданная весна. Природа радует солнечным теплом и первыми весенними цветами.
Долгожданная весна радует жителей Литвы на всей территории страны. Природа нежится в лучах солнца: понемногу покрываются зеленым облаком ветки деревьев и кустов, земля, склоны радуют голубыми перелесками, цветут и другие весенние цветы.
GRYNAS.lt предлагает взглянуть на весеннюю природу в окрестностях Вильнюса.
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