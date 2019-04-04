Самое красивое время: в лесах появляется зелень, голубые "ковры"

Долгожданная весна радует жителей Литвы на всей территории страны. Природа нежится в лучах солнца: понемногу покрываются зеленым облаком ветки деревьев и кустов, земля, склоны радуют голубыми перелесками, цветут и другие весенние цветы.

GRYNAS.lt предлагает взглянуть на весеннюю природу в окрестностях Вильнюса.