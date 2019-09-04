Журналист рассказал, что у моря он по привычке всегда глазами ищет янтарь, однако найти его удается нечасто.

Поэтому стоит обратиться к профессионалам, которые ознакомят с секретами, и удача улыбнется вам. Трудно в это поверить, но существует такая редкая и странная профессия – ловец янтаря. Эти люди каждый день заходят в море в поисках "литовского золота". У них есть свой Трудовой кодекс, серьезные правила, спецодежду.

Профессиональный гид Игорь Оснач (gintalinis.lt) в течение 5 минут помог журналисту найти первый в жизни кусочек янтаря. А потом еще и еще.

О сборе грибов и ягод знает вся Литва. Одни этим занимаются, чтобы сделать запасы на зиму, а другие ходят в лес, чтобы расслабиться и забыть о хлопотах.

Однако журналист Ориюс предлагает новое занятие - поиск литовского сокровища у моря. Этим можно заниматься с друзьями и целыми семьями.

Журналист делится советами: чтобы ловля янтаря была успешной, надо заняться этим как можно раньше – на рассвете уже надо быть у моря в полной готовности.

Ориюс встретился с Игорем в Каркле. В первую очередь Игорь дал журналисту специальную водонепроницаемую одежду. В 7 ч. мужчины уже были на берегу моря. Первые 15 минут - инструктаж.

Важно также выбрать спокойное место, где ловцов янтаря немного. Игорь похвалил Каркле, которая находится в стороне от Паланги и Клайпеды, поэтому там всегда спокойно – особенно после окончания лета. Местные жители к морю почти не ходят, а туристы забредают разве что в выходные дни.

Игорь рассказал, что в Литве есть всего около 20 профессиональных ловцов янтаря и все они хорошо знакомы. Однако иногда за янтарем к нам приезжают иностранцы.

Издавна есть обычай - ловец янтаря должен принести с собой хотя бы один янтарик. Чтобы он притягивал янтарь. Это могут быть янтарные серьги, браслет или просто кусочек янтаря в кармане. Важно также иметь подходящий сачок.

Поиск янтаря начинается с осмотра побережья. На берегу за 20 минут найдены 5 небольших янтариков.

После этого ловцы янтаря перебираются в воду. Игорь осматривается, находит самое темное место и идет к нему. Мужчины заходят в воду и сачками водят по дну. После этого выгребают все, что попало в сеть на берегу и вот, пожалуйста - крупные кусочки янтаря.

"Все, что мы найдем - твое. Я только специалист, учитель. Все, что находят мои ученики – они забирают домой", – сказал Ориюсу Игорь.

Свою карьеру на поприще ловли янтаря Игорь начал еще в детстве. Сначала ходил к морю с родителями, потом с друзьями по двору, а потом стал профессиональным ловцом. Он занимается этим уже 50 лет. Никакой университет он не оканчивал. Просто читал книги, интересовался и применял знания на практике. У Игоря есть и еще одна профессия – он повар, много лет работал в сфере общепита. Но потом решил жить только за счет янтаря.

Ловить янтарь можно круглый год. Если прогнозируют, что усиливается ветер, Игорь готовится к работе. Сентябрь, октябрь и ноябрь – любимые месяцы года для Игоря.

Иногда ловцы янтаря выходят на охоту и ночью, подсвечивая прожекторами, иногда собираются и работают вместе.

Самая большая добыча Игоря – 1,5 кг янтаря за одно утро. А один его коллега нашел янтарь весом 891 грамм.

Что делать с находками? Их можно продать скупщикам и получить неплохие деньги. Можно даже разбогатеть.

Но продают ловцы янтаря далеко не все. Кое-что они оставляют себе на память. А из маленьких янтариков сами делают украшения, янтарную пыль, которую потом добавляют в еду, говорят, это очень полезно. Еще Игорь делает настойку на янтаре, которой угощает своих клиентов.

Два часа такой экскурсии с Игорем стоят 70 евро. Самое интересное, что цена не зависит от количества человек. Правда, Игорь предупреждает, что специальную одежду он выдаст не всем, только 1-2 из компании. Остальным придется искать янтарь на берегу.

Услугами Игоря пользуются не только жители Литвы. Игорь владеет английским, немецким и русским языками. Поэтому если вы хотите удивить гостей из-за рубежа необычной деятельностью – ею может стать именно ловля янтаря. Только надо помнить, что Игорь работает один, свободных дней у него бывает немного. Особенно много заказов поступает в выходные дни, поэтому резервировать даты лучше заранее.

Самыми интересными своими клиентами Игорь назвал американцев. Они приехали в Литву специально для того, чтобы поискать янтарь на море. "Я думал, это обычные старички, рассказал им, как образовался янтарь, сколько времени он пролежал в море и т.д. После этого мужчина сказал мне: мы все это знаем. Я удивился, но виду не подал. Стал показывать, как все происходит. Тогда мужчина сказал мне, что они - не простые туристы, а профессионалы. Выяснилось, что они являются членами Американской ассоциации, которая занимается исследованием янтаря", – вспоминал Игорь. Эти люди оставили ему подарок – редкий янтарь из Техаса. Больше ни у кого в Литве такого янтаря нет.