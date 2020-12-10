Самая молодая жертва коронавируса в Литве была младше 30 лет

Сообщение об этой смерти будет включено в пятничную статистику. По данным портала LRT.lt, скончавшемуся пациенту было 26 лет.

Представитель НЦОЗ Юстина Петравичене не могла точно сказать, в какое время скончался этот пациент, но вероятно, смерть наступила ночью или рано утром.

Пациент болел коронавирусом больше месяца. Заразился он от домочадцев.

8 ноября он был госпитализирован в Мариямпольскую больницу. Позже начались осложнения, поэтому пациента перевезли в Каунасскую клинику.

По данным Петравичене, другие члены семьи покойного также лечились в больнице, у всех коронавирус протекал в тяжелой форме. До сих пор самая молодая жертва коронавируса в Литве была из группы 30–39 лет. Всего в Литве скончались два человека из этой группы.

Большая часть скончавшихся от коронавируса - люди из группы 80–89 лет.