aA
Коронавирус в Литве унес жизнь человека младше 30 лет. 10 декабря утром Национальный центр общественного здравоохранения получил из Каунасской клиники информацию о том, что от коронавируса скончался пациент из группы 20–29 лет. Пока нет информации о том, что этот пациент страдал какими-то хроническими заболеваниями.
Самая молодая жертва коронавируса в Литве была младше 30 лет
© Vidmantas Balkūnas

Сообщение об этой смерти будет включено в пятничную статистику. По данным портала LRT.lt, скончавшемуся пациенту было 26 лет.

Представитель НЦОЗ Юстина Петравичене не могла точно сказать, в какое время скончался этот пациент, но вероятно, смерть наступила ночью или рано утром.

Статьи по теме:
В Литве диагностировано 3330 новых случаев коронавируса и 31 смерть  (44)
Президентская служба: первая вакцина от коронавируса в Литве появится в конце декабря  (19)

Пациент болел коронавирусом больше месяца. Заразился он от домочадцев.

8 ноября он был госпитализирован в Мариямпольскую больницу. Позже начались осложнения, поэтому пациента перевезли в Каунасскую клинику.

По данным Петравичене, другие члены семьи покойного также лечились в больнице, у всех коронавирус протекал в тяжелой форме. До сих пор самая молодая жертва коронавируса в Литве была из группы 30–39 лет. Всего в Литве скончались два человека из этой группы.

Большая часть скончавшихся от коронавируса - люди из группы 80–89 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса (16)

В Беларуси вводится временный запрет на выезд из...

НЦОЗ объясняет, как считают дни изоляции живущим вместе детям и их родителям (6)

Национальный центр общественного здравоохранения...

ВРИО главы Минздрава Литвы о кризисе: локальные карантины были ошибкой (64)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал,...

TOP новостей

Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (15)

В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...

Самая молодая жертва коронавируса в Литве была младше 30 лет (11)

Коронавирус в Литве унес жизнь человека младше 30 лет. 10...

ВРИО главы Минздрава Литвы о кризисе: локальные карантины были ошибкой (64)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал,...

В Литве диагностировано 3330 новых случаев коронавируса и 31 смерть (44)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3330 новых...

Уровень заболевания коронавирусом в этом городе в 1,5 раза выше среднего по Литве: жители не называют контакты (12)

В среду в Литве был зафиксирован очередной антирекорд -...