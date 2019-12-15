Если вы решили праздновать Рождество в Германии, Франции, Австрии, Италии или где-либо еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки в Европе, пишет europeanbestdestination.com, и список предложений начинается с вильнюсской королевы - главной елки страны. Портал сообщает, что это самая красивая елка в Европе.
"Вильнюсская рождественская елка потрясающая! Пройдите по оживленным улицам, полюбуйтесь елкой и декорациями в Старом городе", - говорится на сайте.
Портал составил рейтинг красивых елок в Европе:
2. Прага, Чехия
3. Страсбург, Франция
4. Кельн, Германия
5. Украина, Киев
6. Рим, Италия
7. Вена, Австрия
8. Будапешт, Венгрия
9. Инсбрук, Австрия
10. Брюссель, Бельгия
11. Франкфурт, Германия
12. Таллинн, Эстония
13. Варшава, Польша
14. Йорк, Великобритания
15. Стокгольм, Швеция
16. Брашов, Румыния
17. Париж, Франция
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Страдающие от шума и из-за трещин меняющие стены жители...
"Самая красивая": рождественская елка Вильнюса обогнала все европейские столицы (20)
В крупных европейских городах уже ждут праздники. У них...
Погода на следующей неделе не будет похожа на зимнюю (1)
В воскресенье утром во многих районах шел дождь , но в...