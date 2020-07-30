Сейчас те, кто постоянно жалуется на высокие цены на литовских курортах, должны умолкнуть навеки. Хватит лгать себе и другим, есть "вещественные" доказательства, нигде на Западе нет таких низких цен. А если вы сомневаетесь, журналист докажет вам правдивость своих слов. У двери этой столовой огромные очереди, все хотят поесть за такие деньги. Люди терпеливо ждут своей очереди.

Тут нет никакого обмана, нет скрытых условий. Семья из трех человек может пообедать в Швянтои за 5 евро. Наесться до отвала можно за 8-10 евро, а за 5 - поесть.

На ул. Копу много лет работал популярный ресторан-клуб Galera. Это было знакомое многим место развлечений. Сейчас это не клуб, но очереди у здания остались: таких очередей больше нигде в Швянтои нет. Журналист стал выяснять, почему люди стоят в такой очереди. Госпожа Янина из Паневежиса сказала, что сейчас здесь работает Galeros valgykla – самая популярная столовая этого курорта.

"Очень дешево, качественно и главное - вкусно", – сказала Ядвига. Ее поддержали и две женщины из Каунаса. "Точно стоит постоять, очень хорошая еда, мы вдвоем тратим на обед всего 3 евро, только не берем напиток, приносим свою воду", – сказали дамы. Стоявшая рядом пара из Латвии сказала, что Galeros valgykla удивила их своими ценами и качеством. "Мы ели и в других местах, но здесь лучше всего. Берем два яйца с майонезом и горошком, порцию трески на двоих. Этого достаточно до вечера", – сказали они, заметив, что это им обходится в 2 евро. Журналист проверил – все так, яйца по 0,5 евро, а треска 1 евро.

Многие стоявшие в очереди посетители рекомендовали брать только закуски, которые стоят дешевле. Домашний салат, крабовый салат, салат из томатов - все по 1 евро. Салат с курицей или греческий - 1,20 евро. Здесь много вариантов закусок с селедкой: сельдь с киви, сельдь с горчицей, сельдь в кисло-сладком соусе, сельдь по-деревенски – все по 1,50 евро.

Семья Блажявичюсов из Вильнюса ест в столовой, чтобы сэкономить. Раньше они готовили еду сами, а потом посчитали и выяснили, что еда в столовой обходится недорого. Блажявичюсы покупают блинчики с сыром и цеппелины. Блинчики с творогом или мясом стоят 2 евро за шт, или 3,50 евро за порцию, цеппелин стоит 2 евро за шт или 4 евро за порцию. Блажявичюсы сказали, что за 8 евро даже переедают и экономят время на готовке. "Наконец-то предприниматели одумались – мы раньше отдыхали в Ниде, там цены нас пугали, в кафе без 50 евро не поешь", – рассказали Блажявичюсы.

Некоторые люди стояли в очереди, даже не зная, что их ждет. Мантас из Каунаса на вопрос, что он закажет, пошутил: "Посмотрел на цены, даже смешно стало, куплю у них всю еду". Для начала он планировал взять котлету из свинины за 3,50 и блины жемайчу за 3,80 евро.

Самое дорогое блюдо в столовой - котлета по-киевски за 4,50 евро.

Журналист заметил, что в Швянтои есть и другие столовые: Valgykla Šventosios spektras, Pajūrio valgykla, Valgykla Žara и еще несколько без названий.

Отдыхающие рассказали, что иногда ходят и в другие столовые, но впечатления разные, и еда не всюду вкусная. "В некоторых запахи неприятные, вентиляция плохая, не везде есть места на улице", – рассказали отдыхающие.

Стоит напомнить, что в столовых не стоит рассчитывать на роскошь. В них нет официантов и барменов, нет белых скатертей. Обслужить себя придется самому, равно как и убрать посуду. Многим это не нравится, но таковы правила самообслуживания.