С завтрашнего дня в Литве вводят карантин: эпидемиологи говорят, что это еще не все

"Сейчас самый актуальный вопрос - это не допустить перегрева системы здравоохранения. Сейчас, как мы видим, каждую неделю количество новых случаев удваивается, больше больных в стационарах, больше смертность. Поэтому и введен карантин", – сказала специалист.

Она сказала, что цель карантина - снизить уровень заболеваемости, снижение количества пациентов в больницах. По ее словам, если количество новых случаев снизится до 200 в день, тогда можно думать о смягчении карантина.

"Я не думаю, что эти меры окончательные. Опыт и практика других стран показали, например, Бельгия и Франция, каждый день вводят все новые ограничения с учетом реальной ситуации", – заметила Размувене.

Она обратила внимание на то, что в Литве еще работают крупные ТЦ, в которых есть не только продуктовые магазины. "Это угроза - место скопления людей. А цель карантина - заставить людей не собираться вместе. Чем больше людей собирается в одном месте (…), тем выше возможность передачи вируса", – предупредила специалист.

По ее словам, регулирование потока - верное решение на данный момент, но надо следить за ситуацией.

"Я не думаю, что те показатели, которые зафиксировали вчера-позавчера, окончательные. (…) Они будут расти. Рост количества больных приводит к росту числа больных в стационарах, в реанимациях", – заметила Размувене. Она предупредила, что это грозит перегоранием системы здравоохранения. Может не хватить врачей.

"Если не хватит врачей, а они ведь тоже болеют, (…) тогда ситуация будет критической, как это было весной в южных странах. Чтобы этого избежать, надо не контактировать с людьми, ограничить площадь до 10 кв. м на одного человека в ТЦ. Ведь другие страны закрывают большие ТЦ, ведь сейчас, посмотрите, туда приходит немало людей", – заметила Размувене.

Во время карантина заведения общепита смогут готовить еду на вынос.

"Это неплохо. Когда ограничивали время, (…) мы видели, что правила соблюдали не все заведения. (…) Конечно, бизнес пострадает. Но какие у нас приоритеты – здоровье людей или бизнес?", – вопрошала Размувене.

С субботы в масках в общественных местах надо ходить по всей Литве.

"Если я в лесу, конечно, маска не нужна. Или я за городом, а рядом в 20 м нет людей, – тоже. Но хочу заметить, что в других странах даже в лесу и во время занятий спортом на природе не разрешают снимать маски. (…) Иногда когда неправильно снимаешь и потом надеваешь маску, это бывает опаснее, если ее не снимать", – сказала специалист.

Что касается учебы, то удаленка ждет детей 5-12 классов и студентов. Дошкольники и младшие школьники пока ходят в школу.

"Мы будем следить за ситуацией в школах. Если увидим угрозу, то примем соответствующие решения", – заметила эпидемиолог.