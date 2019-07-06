В субботу ночью облачно будет лишь на северо-востоке страны. Там же прогнозируют и дожди, в основном кратковременные. Ветер понемногу успокоится, порывы до 15 м/с возможны лишь местами. Утром будет 7-12, на взморье 13 градусов тепла.

В субботу днем на большей части территории страны будет облачно и без осадков. Небольшой дождь возможен лишь в некоторых районах: в полдень на северо-востоке, а к вечеру - на юго-западе. Температура после обеда будет 17-22 градуса.

В воскресенье ночью с запада придет новый циклон. Небо заволокут густые облака, до утра дожди охватят всю Литву. Ветер ночью будет слабым, переменного направления, только под утро он станет западным и усилится до 15-17 м/с. Температура ночью будет 9-14 градусов.

В воскресенье днем циклон уйдет. Пойдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, после обеда появится солнце. Температура днем будет 15-20 градусов.

В понедельник ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами. Температура утром будет 8-13 градусов. Днем будут формироваться облака, местами возможны грозы. Усилится ветер. Воздух прогреется до 16-21 градуса.

Во вторник погода будет примерно такой же, как в понедельник. Ночью местами, а днем во многих районах пройдут дожди с грозами. Будет дуть сильный западный ветер. Ночью будет 9-14, днем 16-21 градус.