С 1 января 2020 года в Вильнюсе вступили в силу новые цены на утилизацию отходов, пишет madeinvilnius.lt.
Konteineriai
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Вильнюсская мэрия сообщила, что меняется цена на вывоз смешанных коммунальных отходов: с 16,71 до 41,96 евро за тонну.

Основная причина подорожания – учли все условия вывоза мусора, связанные со взвешиванием контейнеров, в цену включили и стоимость услуги по привозу контейнера новым пользователям, предусмотрен также новый порядок вывоза контейнеров у частных лиц - можно будет вывозить контейнеры чаще.

Цена, которая начнет действовать с Нового года, все равно будет ниже действовавшей до реформы. Например, до 1 мая 2018 года, когда вступил в силу новый порядок, жители квартиры площадью 60 кв. м платили за вывоз не больше 6,53 евро в месяц.

С 1 января 2020 г. за вывоз мусора жители стандартной квартиры 60 кв. м будут платить 4,79 евро в месяц. До реформы жители индивидуального дома, у которых был контейнер 0,24 куб. м, за вывоз мусора два раза в месяц платили не больше 8,11 евро в месяц. Сейчас жители дома площадью 170 кв. м будут платить 4,86 евро в месяц постоянную плату и 2,85 евро - переменную, итого – 7,71 евро в месяц.

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