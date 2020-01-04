По словам Эгле Самошкайте, советника по связям с общественностью министра социального обеспечения и труда, эти муниципалитеты выразили готовность участвовать в проекте министерства.
В настоящее время муниципалитеты городов Паланга, Кретинга, Плунге, Скуодас, Швенчёнис, Тельшяй, Тракай, Бирштонас и Висагинас не будут участвовать в этом проекте.
В общей сложности около 5 000 дошкольников с января будут получать бесплатный обед, а с сентября бесплатно питаться будут дошкольники и первоклассники во всей стране.
В этом году бесплатное питание дополнительно получат 49,6 тысяч учеников.
До сих пор бесплатное питание предоставлялось только детям из неблагополучных семей, которых насчитывалось около 50 000.
В этом году в бюджете на бесплатное питание предусмотрено дополнительно 6,9 млн. евро.
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