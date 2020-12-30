С января "Содра" увеличивает пенсии: кому и на какую сумму

"Содра" сообщает, что жители, получающие досрочные пенсии и пособия, получат повышенные выплаты с февраля, поскольку их платят за минувший, а не за текущий месяц.

"Как и планировали, в декабре получатели пенсий на счета и на дом получили их до Рождества. Со следующего года большинство получателей пенсий и пенсионных пособий будут получать увеличенные доходы", – сказала замглавы "Содры" Виолета Латвене.

Пенсии в Литве повышают ежегодно – они увеличиваются на столько, на сколько растет экономика и зарплаты. В 2021 году пенсии увеличатся на 9,58%. Средняя пенсия по старости при наличии обязательного стажа составит 440 евро (сейчас 399 евро), а средняя пенсия – 415 евро (сейчас - 377 евро). Рост пенсии каждого получателя будет индивидуальным, поскольку зависит от стажа и учетных единиц. Больше увеличатся пенсии у тех, у кого есть необходимый стаж. Получателям социальных пенсий и самых небольших пенсий выплатят пенсионные надбавки.

Получатели всех видов пенсий, у которых есть необходимый стаж, не могут получать пенсию меньше 257 евро (с 2021 г. 260 евро). После индексации пенсии некоторые люди могут получить уменьшенные надбавки. Например, если в прошлом году пенсия человека с полным стажем была 230 евро и ему доплачивали до 257 евро 27 евро, то после индексации в 2021 году пенсия составит 250 евро, а надбавка - 10 евро.

Снижение надбавки может быть обусловлено и другими выплатами. Например, если человек получает пенсию по вдовству, то надбавка снизится или ее вообще не будет, если общая сумма превысит 260 евро. Базовый размер пенсии по вдовству в следующем году составит 28,63 евро.

В следующем году на 1,2% увеличатся государственные пенсии, а их база вырастет до 58,70 евро. Это значит, что увеличатся доходы пострадавших, ученых, служащих 1 и 2 степени и военных.

"Содра" администрирует и выплату пенсионных пособий, которые платят из госбюджета. Эти пособия получают люди, у которых нет необходимого минимального стажа для получения пенсии.

Пенсионные пособия увеличатся с 140 до 143 евро. Если человек не получил стаж по причине ухода за больным членом семьи не менее чем в течение 15 лет или воспитал не меньше 5 детей, то он получит 1,5 пенсионного пособия (214,5 евро).

Со следующего года меняется порядок выплаты досрочных пенсий по старости. Их пенсии увеличатся не только после индексации, но и из-за того, что по закону, снизились и проценты снижения досрочной пенсии (0,32% вместо 0,4%).