Например, получатели досрочных пенсий в январе получат такие же пенсии, как в декабре, а выплаты за январь получат в феврале. Пенсионное пособие в этом году увеличено с 132 до 140 евро.
Пенсионное пособие и пенсионные пособия по инвалидности также платят за прошлый месяц. Это значит, что в январе эти люди получат пенсионное пособие в размере 132 евро за декабрь, а в феврале - 140 евро за февраль.
Важно, что с этого года пенсионное пособие для тех, у кого нет необходимого стажа потому, что они не меньше 15 лет дома ухаживали за инвалидами или вырастили не меньше 5 детей будут составлять 1,5 пенсионного пособия. Претенденты на такое пособие должны представить "Содре" соответствующие документы, тогда с февраля им будут платить пенсионное пособие в размере 210 евро.
Надбавки для получателей небольших пенсий также пересчитают и они изменятся с февраля, вместе с индексированными пособиями по инвалидности.
Пенсии жителей Литвы, у которых есть необходимый стаж, до 2019 года не должны были быть меньше 238,45 евро, а с этого года они могут быть не меньше 257 евро. Если после индексации пенсия будет меньше, таким людям будут платить надбавки.
Напомним, что пенсии тех людей, которые в прошлом году работали, пересчитают до июля 2020 года, а за время с января до назначения новой пенсии, выплатят надбавку. Подавать заявку на пересчет – не надо. Рост пенсии зависит от зарплаты пенсионера и взносов в "Содру".
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