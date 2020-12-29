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С января в течение трех месяцев военно-воздушные силы (ВВС) Италии и Германии будут выполнять миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.
Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon
© Reuters / Scanpix

По данным министерства, 55-ой ротацией миссии с Авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй будет командовать Италия, поддержку с базы ВВС в эстонском Эмари будет оказывать Германия. Военные двух государств будут выполнять миссию с истребителями Eurofighter Typhoon.

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В середине декабря на базе в Шяуляй была проведена символическая церемония смены контингентов.

На ней командующий итальянским контингентом в Шяуляй, полковник Антонио Ди Маттео подчеркнул, что за время предыдущей 54-ой ротации истребители НАТО более 20 раз реагировали на приближение российских истребителей к воздушному пространству блока. По его словам, военные будут продолжать миссию до апреля "сохраняя свой стандарт на высшем уровне".

В свою очередь, командующий ВВС Литвы Дайнюс Гузас поблагодарил итальянцев "За безопасное небо и дисциплину" в нынешний ситуации и за то, что к пандемии коронавируса относятся "не как к препятствию, а как к новой реальности, в которой мы обязаны непрерывно выполнять поставленные перед нами задачи".

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. После агрессивных действий России в Украине в 2014 году, миссия была усилена.

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