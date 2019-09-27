С воскресенья в Вильнюсе меняется расписание некоторых автобусов и троллейбусов

"Предложения пассажиров и компаний по тому, как изменить трассы городского транспорта, мы получаем часто. С сентября действует новое осеннее расписание, по которому поступило немало замечаний и просьб. Мы стараемся прислушиваться к потребностям пассажиров, поэтому рассмотрели их предложения", – сказала глава ПС "Услуги сообщения" (Susisiekimo paslaugos) Модеста Гусаровене.
Новое расписание вышеупомянутых автобусных и троллейбусных маршрутов на сайте появилось с 25 сентября.
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