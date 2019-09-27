С воскресенья в Вильнюсе меняется расписание некоторых автобусов и троллейбусов

С 28 сентября для удобства граждан в Вильнюсе меняется расписание автобусов 4 G, 14, 15, 27, 28, 39, 50, 51, 54, 66, 67, 75, 87 и 115 маршрутов и троллейбусов 12 и 21 маршрутов. Коррективы вносят по просьбе жителей и компаний для улучшения качества сообщения с удаленными от центра точками.
Naujieji Vilniaus autobusai "Solaris Urbino"
© Lina Jakubauskienė

"Предложения пассажиров и компаний по тому, как изменить трассы городского транспорта, мы получаем часто. С сентября действует новое осеннее расписание, по которому поступило немало замечаний и просьб. Мы стараемся прислушиваться к потребностям пассажиров, поэтому рассмотрели их предложения", – сказала глава ПС "Услуги сообщения" (Susisiekimo paslaugos) Модеста Гусаровене.

Новое расписание вышеупомянутых автобусных и троллейбусных маршрутов на сайте появилось с 25 сентября.

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