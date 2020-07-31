На этот раз маски не придется надевать в местах общепита и на культурных и спортивных мероприятиях. Кроме того, маски не нужны во время оказания услуг, которые нельзя оказать, если человек будет в маске (например, стрижка бороды).

Журналист Delfi побывал в одном из крупных торговых центров и сразу же заметил, что люди не стали ждать 1 августа и надели маски. Провизор Эльвира сказала, что их клиенты ответственно подходят к этому решению.

"Люди не расслабились, некоторые как ходили в масках, так и продолжают ходить. Мы заметили, что маски снова начали покупать, покупают не по одной, а минимум по 5-10 шт, а некоторые и целыми упаковками", – сказала провизор.

Она заметила, что не все носят маски правильно.

"Бывает, что надевают наоборот, не натягивают на нос, спускают под подбородок. Зачем маска, если нос и рот открыты? Это никого не защищает", – заметила Эльвира.

Большинство покупателей в аптеке сказали, что одобряют решение правительства, а пожилые люди заметили, что, наверное, такое решение надо было принять раньше.

В магазинах также ходили люди в масках - как в одноразовых, так и в многоразовых. Большинство встреченных сказали, что одобряют такое решение правительства, но две женщины были настроены критически.

"Это трагедия, это геноцид и полный абсурд. Надо еще больше запугать людей и готовиться ко второй волне, потому что у Вериги, наверное, недостаточно людей. В 2019 г. распространили информацию и план о пандемии гриппа из 4 уровней. Наверное, будут и 4 волны. Люди не дураки!", - сказала одна из женщин.

Ей вторила и другая, сказав, что давно не следит за информацией по коронавирусу. По ее словам, она хорошо владеет английским, поэтому читает не национальные СМИ.

"Это ужасно, это геноцид и для таких, как я, уже за 60 лет, все, я не могу ничего планировать, не могу думать о будущем, поскольку неизвестно, сколько волн будет", - сказала она.

По ее словам, она читала зарубежные СМИ, поэтому считает, что этот кризис здравоохранения на руку только власти, так как станет меньше неработающих пенсионеров. Женщины послали Вериге весточку.

"Слышь, господин министр, я еще хочу жить. Поверь, у меня есть еще кусочек жизни после 60 лет, чтобы я могла радоваться внукам, жизнью и спасибо, мне ваша защита не нужна", - сказали женщины.

Однако другие клиенты ТЦ были настроены спокойнее. Многие сказали, что отдыхают в Литве, следят за новостями и считают, что возвращение масок - хорошая идея.

Встреченный на остановке молодой человек сказал: "Когда маски не были обязательными, я их не надевал, но носил с собой. Рост заболевших не пугает, я понимаю, что этот вирус будет всегда, все мы им переболеем, тогда можем быть спокойны. За границу уезжать на отдых я не планирую, отдыхаю в Литве".

Он сказал, что часто моет руки, старается заниматься спортом на свежем воздухе, чтобы укрепить иммунитет.