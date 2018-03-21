С середины недели погода в Литве испортится

В среду ночью во многих районах выпадет снег, будет ниже 0, гололед. Днем осадков уже будет меньше, ожидается переменная облачность. В Вильнюсе и Каунасе ночью снег, температура –3 градуса. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 2 градусов. В Шяуляй ночью будет -5 градусов. Днем облачность снизится, температура поднимется до 1 градуса тепла. На взморье без особых осадков. Ночью будет –3 градуса, днем 1–2 градуса тепла.

В четверг небо будет пасмурным, ожидаются осадки: ночью снег, днем мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидаются прояснения, будет –4 градуса. Днем будет около 4 градусов тепла, ожидаются смешанные осадки. В Шяуляй ночью до –4 градусов. Днем будет 3 градуса тепла, возможен мокрый снег. На взморье будет 1–3 градуса тепла, ожидаются осадки.

В пятницу солнце также скроется за облаками, возможны небольшие осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью без особых осадков, будет до –1 градуса мороза. Днем мокрый снег, воздух прогреется до 4 градусов. В Шяуляй ночью будет –2 градуса мороза, днем около 4 тепла. На взморье ночью около 0, днем около 3 градусов тепла. Время от времени ожидаются небольшие осадки.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.