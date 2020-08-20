Кроме того, согласно подсчетам, в этом году поток пассажиров общественного транспорта в сентябре будет на 20% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, автобусы и троллейбусы будут курсировать в прежнем режиме.
"В первые недели августа движение стало немного более интенсивным, чем в 2019 г. – это естественно, ведь в этом году многие отказались от поездок за границу, больше времени проводят в городе. Как и ежегодно к сентябрю мы готовимся заранее. Актуальный вопрос – модернизация перекрестков, отказ от дополнительных зеленых стрелок. До сентября дополнительные секции планируется оборудовать на 17-ти перекрестках. Новый порядок организации движения на этих перекрестках позволит обезопасить пешеходов и велосипедистов, кроме того, это будет способствовать уменьшению заторов", – сказал представитель компании "Услуги сообщения" Алексей Апанович.
После того как в Старом городе столицы ввели новый порядок движения, поток машин сократился на 6%, а в часы утреннего пика – почти на 10%. С началом осени для информирования водителей появится больше информации. До сентября установят несколько видеокамер, которые будут считывать номера автомобилей – это часть будущей системы контроля.
Компания "Услуги сообщения" постоянно следит за потоком пассажиров общественного транспорта в городе. С наступлением сентября по-прежнему гарантируют удобные расписания, вместительные автобусы – особенно в часы пик утром и вечером.
Новое расписание появится с 1 сентября. В первые недели специалисты будут следить за потоком пассажиров, если потребуется через несколько недель введут дополнительные коррективы.
Напомним, что в Литве в общественном транспорте обязательны маски.
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