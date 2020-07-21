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С 1 сентября все первоклассники и дети, посещающие подготовительные классы, независимо от финансового положения семей получат бесплатные обеды. Для этого родители должны заполнить упрощенную заявку на сайте www.spis.lt, в муниципалитете или в школе. Документы о доходах семьи предоставлять не требуется.
Pietūs mokyklos valgykloje
Pietūs mokyklos valgykloje
© Ignas Rusilas

А января 2020 года бесплатные обеды получали дети подготовительных классов в 314-ти школах.

Согласно планам, с 1 сентября бесплатное питание получат 100 000 учеников, из них 27 000 - дети подготовительных классов и 28 000 - первоклассники. Помощь на покупку канцтоваров выделят 50 700 школьников.

В прошлом году бесплатное питание ежемесячно получали 47 300 учеников, а помощь на покупку канцтоваров получили 50 600 учеников.

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