А января 2020 года бесплатные обеды получали дети подготовительных классов в 314-ти школах.
Согласно планам, с 1 сентября бесплатное питание получат 100 000 учеников, из них 27 000 - дети подготовительных классов и 28 000 - первоклассники. Помощь на покупку канцтоваров выделят 50 700 школьников.
В прошлом году бесплатное питание ежемесячно получали 47 300 учеников, а помощь на покупку канцтоваров получили 50 600 учеников.
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