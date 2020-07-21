С сентября в Литве все первоклассники получат бесплатные обеды

Скопировать ссылку С сентября в Литве все первоклассники получат бесплатные обеды

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С 1 сентября все первоклассники и дети, посещающие подготовительные классы, независимо от финансового положения семей получат бесплатные обеды. Для этого родители должны заполнить упрощенную заявку на сайте www.spis.lt, в муниципалитете или в школе. Документы о доходах семьи предоставлять не требуется.

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